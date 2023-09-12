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МЭИ и R-Vision совместно подготовят специалистов по кибербезопасности

Национальный исследовательский университет «МЭИ» и компания R-Vision, российский разработчик систем кибербезопасности, заключили соглашение о сотрудничестве. Партнёрство призвано повысить качество подготовки студентов на кафедре безопасности и информационных технологий (БИТ) университета, а также предоставить новые возможности для их трудоустройства и карьерного развития. Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в рамках образовательного процесса и профессиональной ориентации будущих специалистов, а также научно-исследовательской деятельности.

Одним из приоритетных направлений сотрудничества станет реализация программы стажировок, благодаря которой учащиеся кафедры БИТ НИУ «МЭИ» могут проходить производственную практику и стажировку в структурных подразделениях R-Vision с последующим трудоустройством для показавших хорошие результаты. Этим летом часть студентов уже прошла производственную практику в центре технической экспертизы компании.

Другим важным аспектом партнёрства стала возможность использования студентами НИУ «МЭИ» последних версий специализированных программных продуктов R-Vision для углубленного изучения и формирования у них профессиональных компетенций. Таким образом, еще на этапе обучения будущие специалисты могут получить прикладные навыки и опыт работы с современными технологиями кибербезопасности.

Совместная деятельность также предполагает участие экспертов R-Vision в научно-практических конференциях, лекциях, мастер-классах и других образовательных мероприятиях НИУ «МЭИ», направленных на приобретение студентами практических знаний для совершенствования профессиональных навыков.

«Реализация вузами инновационных образовательных программ крайне важна в современном мире, поскольку скорость появления новых технологий намного превышает время подготовки специалистов в области информационной безопасности. Таким образом, партнерство с R-Vision — компанией с многолетней экспертизой в сфере кибербезопасности позволит НИУ «МЭИ» расширить возможности для эффективной подготовки студентов. Основными направлениями нашего взаимодействия являются совместные образовательные и научные мероприятия, ряд из которых мы уже успешно провели этим летом», — сказал Александр Невский, заведующий кафедрой БИТ НИУ «МЭИ».

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