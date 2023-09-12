Модуль Deception и поддержка macOS: Bi.Zone расширила функциональность Bi.Zone EDR

Bi.Zone выпустила модуль Deception для Bi.Zone EDR (Endpoint Detection and Response, ранее — Bi.Zone Sensors). Модуль Deception позволяет уже на этапе разведки обнаружить даже продвинутого атакующего, способного обойти механизмы детектирования. Ключевые функции EDR теперь доступны не только на Linux и Windows, но и на macOS. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Deception позволяет создавать подложные объекты-приманки, которые неотличимы от реальных объектов инфраструктуры заказчика, как на конечных точках, так и в домене Active Directory. Приманка привлекает внимание злоумышленника, так как представляет собой потенциально полезную для развития атаки информацию. Киберпреступник взаимодействует с ней на этапе разведки и развития атаки внутри скомпрометированной инфраструктуры и попадает в ловушку. Последней может быть любая рабочая станция и сервер корпоративной сети с установленным EDR-агентом Bi.Zone EDR.

Bi.Zone EDR фиксирует как попытки обращения к приманке, так и попытки использования учетных записей из приманок для доступа к ресурсам корпоративной сети или аутентификации в домене Active Directory. Это обеспечивает высокоточные оповещения об атаке. Данные об инциденте появляются в интерфейсе продукта, а также могут быть переданы для дальнейшего реагирования во внешние системы IRP/SOAR/SIEM.

Таким образом, Deception позволяет выявлять атаки, которые невозможно детектировать иным способом, или обеспечивает их обнаружение на ранних этапах — до начала перемещений злоумышленника внутри сети.

Модуль Deception адаптирует приманки под особенности инфраструктуры заказчика таким образом, чтобы у атакующего не возникло подозрений, что перед ним подложный объект. В частности, в приманках используется принятый в компании формат ведения учетных записей, а от имени подложных учетных записей эмулируется активность.

Теймур Хеирхабаров, директор департамента мониторинга, реагирования и исследования киберугроз: «На сегодняшний день Bi.Zone EDR — единственный продукт на российском рынке, в котором EDR и Deception представлены на единой технологической платформе. Заказчику не требуется установка двух разных решений, — это позволяет сэкономить время и ресурсы на приобретение, внедрение и обслуживание продукта. Любой хост с установленным агентом превращается в ловушку автоматически, не требуя развертывания отдельных серверов для этой задачи, а EDR получает дополнительную технологию детектирования угроз».

Доменные ловушки включают в себя подложные учетные записи в Active Directory: помещенные в привилегированную группу, с отключенной предварительной аутентификацией Kerberos или с включенным обратимым шифрованием, а также подложные сервисные учетные записи в Active Directory с установленным атрибутом service principal name (SPN).

Локальные ловушки включают в себя сохраненные подложные учетные данные в браузере или в штатном менеджере учетных записей ОС, внедрение подложных учетных данных в оперативную память, создание конфигурационных файлов ОС и утилит с подложными учетными данными, а также создание ключей реестра Windows с подложными учетными данными.

Другое важное обновление — поддержка EDR на macOS — расширяет функции мониторинга, обнаружения и реагирования на устройствах Apple. Агент позволяет собирать широкий спектр телеметрии с устройств под управлением macOS, а также проводить инвентаризацию исторических данных и конфигурации устройства и ОС по расписанию.

Совмещение мониторинга текущей активности с инвентаризацией исторических данных и конфигурации устройства дает возможность выявлять не только активные атаки, но и прошлые компрометации, недостатки конфигурации и уязвимости, которые могут быть использованы злоумышленником для развития атаки. При этом Bi.Zone EDR обеспечивает реагирование на macOS.

Возможности macOS-агента и модуля Deception доступны клиентам SOC/MDR сервиса Bi.Zone TDR. В ближайшее время они станут доступны и тем, кто использует коробочную версию продукта без сервиса SOC/MDR.

***

Bi.Zone — компания по управлению цифровыми рисками. Предлагает аутсорсинг функций киберзащиты, комплексные стратегии, а также точечные решения собственной разработки. С 2016 г. реализовала больше 1000 проектов в сферах финансов, телекоммуникаций, энергетики, авиации и др.