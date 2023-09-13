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M1Cloud провел ежегодное обновление компонентов ИБ-инфраструктуры

Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group провел ежегодное обновление компонентов программно-аппаратного комплекса инфраструктуры, предназначенной для защиты персональных данных.

Было проведено обновление сети централизованного программно-аппаратного комплекса (АПКШ) российского вендора «Код безопасности» для защиты сетевой инфраструктуры и создания VPN-сетей с использованием алгоритмов шифрования ГОСТ, который сертифицирован ФСТЭК и ФСБ. Обновлены средства защиты информации SecretNetStudio,от «Код безопасности» для контроля безопасности конечных точек от несанкционированного доступа, а также проведено обновление SIEM «Комрад» российского разработчика «Эшелон», который агрегирует и обрабатывает ИБ-события, позволяя быстро и своевременно реагировать на них.

«Продукты развиваются, растут функциональные возможности, поэтому требуется обновление один-два раза в год. Сервис-провайдер M1Cloud регулярно внедряет актуальные версии ИБ-компонентов, что позволяет обеспечивать высокую надежность защищенной инфраструктуры и максимальную защиту ИТ-систем, размещенных в облачной среде. Все компоненты защиты, оборудование и ПО – российских вендоров и регламентированы регуляторными органами», – сказал Дмитрий Соловьёв, технический директор Stack Group и M1Cloud.

Помимо этого, был проведен ежегодный периодический контроль аттестованного защищенного контура M1Cloud в рамках специализируемого лицензируемого вида деятельности, который проводится один раз в год, в соответствии с приказом ФСТЭК.

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