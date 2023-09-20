Positive Technologies и «Код безопасности» усилят защиту сетевой инфраструктуры клиентов

Песочница PT Sandbox от Positive Technologies и межсетевой экран нового поколения «Континент 4» от компании «Код безопасности» прошли технологические испытания на совместимость и теперь могут обеспечивать эшелонированную защиту компаний от сложных киберугроз: шифровальщиков, вайперов, угроз нулевого дня, руткитов, буткитов.

По требованию указа Президента от 30 марта 2022 г. №166 компании с государственным участием должны до 1 января 2025 г. перейти на отечественное ПО, поэтому многие из них активно ищут замену решениям зарубежных вендоров. Для того чтобы обеспечить эффективную защиту российских компаний от сложных киберугроз, необходимо, чтобы решения вендоров качественно и бесшовно интегрировались между собой, отмечают в PT. Примером такой интеграции стало взаимодействие двух продуктов от вендоров информационной безопасности Positive Technologies и «Кода Безопасности» — PT Sandbox и «Континента 4».

PT Sandbox — песочница для обнаружения новейших и актуальных для российского рынка угроз. Защищает инфраструктуру компании от целевых и массовых атак за счет комбинации методов обнаружения ВПО: поведенческого анализа с настраиваемым машинным обучением, статического анализа несколькими антивирусами, а также проверки правилами экспертного центра безопасности PT Expert Security Center (PT ESC). Кастомизация виртуальных сред и приманок гарантирует детектирование неизвестного ВПО индивидуально для каждой отрасли.

«Континент 4» — многофункциональный межсетевой экран (NGFW) с поддержкой алгоритмов ГОСТ, предназначенный для защиты периметра, сегментации внутренней сети, а также защиты территориально-распределенной сети крупных организаций.

«Одна из отличительных особенностей песочницы PT Sandbox заключается в том, что она может подключиться к практически любым источникам файлов: почтовым шлюзам, NTA-системам, файловым хранилищам, межсетевым экранам и к другим информационным системам, — сказал интеграцию Сергей Осипов, руководитель направления защиты от вредоносного ПО компании Positive Technologies. — Хотелось бы подчеркнуть, что и сотрудничество с „Кодом безопасности” позволит нам обеспечить максимальную защиту клиентов с минимальным влиянием на бизнес-процессы».

Специалисты компании Positive Technologies протестировали работу PT Sandbox и «Континента 4». Согласно результатам интеграция двух продуктов позволяет реализовать продвинутую степень защиты от целевых атак, сложного вредоносного ПО и угроз APT-группировок.

«Устройства класса NGFW являются базовым компонентом обеспечения безопасности IT-инфраструктуры. Многоуровневая защита от вредоносного ПО — одна из ключевых задач, стоящих перед NGFW. За счет интеграции „Континента 4” и PT Sandbox обеспечивается не только обнаружение известных угроз, но и защита от целевых атак, использующих ранее неизвестные экземпляры вредоносного ПО», — сказал Павел Коростелев, руководитель отдела продвижения продуктов «Кода безопасности».