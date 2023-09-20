«Сёрчинформ»: 59% начальников ИБ-отделов стали положительно относиться к «удаленке»

59% начальников ИБ-отделов стали положительно относиться к «удаленке». Таковы результаты исследования, проведенного экспертами «Сёрчинформ». В опросе приняли участие более 330 руководителей служб информационной безопасности из российских компаний кредитно-финансовой, промышленной, нефтегазовой, транспортной, строительной и других отраслей.

Вместе с тем руководители служб ИБ по-прежнему считают, что некоторых специалистов не стоит отпускать на дистанционную работу. Так, 32% респондентов не готовы позволять работать из дома сотрудникам, имеющим доступы к критичным данным, а 9% – регулярным нарушителям политик безопасности.

Интересно, что результаты исследования «Сёрчинформ», которое было проведено после начала локдауна, в апреле 2020 г., показали зеркальное изменение отношения ИБ-директоров к удаленному формату работы. Тогда 61% руководителей российских компаний считали «удаленку» небезопасной с точки зрения ИБ. А по итогам первого пандемийного года 90% опрошенных отметили, что на «удаленке» ИТ-инфраструктура их организаций стала уязвимее.

«Позитивное отношение к удаленному формату работы отражает тенденцию последних трех лет: бизнес-процессы нормализовались, компании адаптировались к контролю за сотрудниками вне офиса и обеспечению безопасности. При том, что в 2020 г. лишь 23% компаний никак не контролировали сотрудников на «удаленке». Сегодня специалисты по ИБ имеют опыт организации защиты при различных форматах работы сотрудников, знают, как на практике перестроить ИТ-инфраструктуру. Компании стали более эффективно использовать имеющиеся ИБ-средства, в частности DLP-системы, тем самым снижая риски утечек данных», – сказал руководитель отдела аналитики «Сёрчинформ» Алексей Парфентьев.