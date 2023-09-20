Выпущена сертифицированная версия ViPNet OSSL с поддержкой ОС «Аврора»

Компания «Инфотекс» объявила о получении сертификата ФСБ России № СФ/124-4605 от 21 августа 2023 г. на программный комплекс ViPNet OSSL.

ViPNet OSSL — это программное обеспечение на базе библиотеки с открытым исходным кодом OpenSSL, которое позволяет использовать российские криптографические алгоритмы ГОСТ в прикладных системах. ViPNet OSSL 5.4 является законченным встраиваемым средством криптографической защиты информации (СКЗИ) и может быть использован разработчиками в приложениях и прикладных системах, с помощью которых можно подписывать документы и осуществлять проверку электронной подписи, устанавливать защищенные соединения по протоколам TLS 1.2 и 1.3, создавать криптографически защищенные сообщения в формате CMS и работать с различными форматами электронной подписи. Теперь эти возможности доступны и для приложений под управлением ОС «Аврора».

Программный комплекс ViPNet OSSL версии 5.4 соответствует требованиям ФСБ России к СКЗИ и требованиям к средствам электронной подписи.

В новой версии ViPNet OSSL расширен список поддерживаемых операционных систем, их версий и архитектур процессора, добавлена поддержка 18 новых моделей внешних устройств (токенов, смарт-карт, Bluetooth-устройств). С обновленным списком можно ознакомиться на странице продукта в разделе «Возможности».

Работа токенов, смарт-карт и Bluetooth-устройств теперь поддерживается в исполнениях для мобильных операционных систем.

Повышены меры безопасности при взаимодействии с сервером Nginx.

Добавлена поддержка актуальных рекомендаций Технического комитета по стандартизации «Криптографическая защита информации» (ТК 26).

Добавлены примеры программного кода, реализующего базовые функции продукта во всех исполнениях.

«Появление сертифицированного криптопровайдера ViPNet OSSL важно для разработчиков мобильных приложений. Его использование в среде ОС «Аврора» значительно упрощает реализацию решений с современным уровнем защиты информации и каналов связи в полном соответствии с требованиями российских регуляторов», – сказал Максим Пискарёв, директор по продуктам экосистемы «Аврора».

«Криптографические библиотеки позволяют разработчикам ПО, столкнувшимся с необходимостью реализации защиты данных ПО и персональных данных пользователей, существенно экономить ресурсы. Защита информации в мобильных и десктопных приложениях, выполнение криптографических функций в прикладных системах, установка TLS-соединения и работа с электронной подписью – реализация этих сценариев при использовании сертифицированной криптобиблиотеки ViPNet OSSL становится удобной как с точки зрения выполнения требований регулятора, так и с точки зрения временных затрат на проведение оценки влияния», – отметил Николай Смирнов, директор по продуктам «Инфотекс».