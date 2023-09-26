ГК «Солар»: С начала 2023 г. количество атак на умные устройства возросло на 50%

Умные гаджеты давно уже стали неотъемлемой частью жизни современных людей по всему миру. Вместе с тем активный рост интернета вещей ведет к увеличению рисков информационной безопасности. Так, с начала 2023 г. количество атак на IoT-устройства возросло на 50%. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Умные гаджеты управляются дистанционно через интернет, поэтому злоумышленники могут взломать их удаленно. Например, умные бытовые приборы часто взламывают, чтобы с их помощью создать ботнет-сети, которые активно используются для DDoS-атак на инфраструктуру организаций. Второй популярный сценарий - заражение IoT-устройств для дальнейшего искусственного «накликивания» трафика.

Заражение устройств для проведения DDoS-атак является самым простым и распространенным сценарием злоумышленников. После заражения устройство по команде начинает предпринимать попытки зайти на определенный узел. Пул устройств, участвующих в DDoS-атаке, и есть управляемая ботнет-сеть. Владелец IoT-гаджета даже не подозревает, в какой серьезной атаке задействована его инновационная техника.

Также в последнее время получил распространение сценарий с фальшивым «накликиванием» трафика – для демонстрации заказчику эффективности маркетинговой кампании. Ряд систем тарификации рекламы работает по кликам – именно их оплачивает рекламодатель. И именно их в большом количестве и с разных IP-адресов обеспечивает армия ботов.

«Обезопасить процесс управления IoT-устройствами пользователям поможет соблюдение простых правил. Если вы покупаете умное устройство с удаленным управлением, на котором имеется логин и пароль доступа, в первую очередь необходимо сменить их с дефолтных на сложные, чтобы минимизировать риски взлома. Также необходимо проверить, настроено ли автообновление, и, если нет, обязательно активировать данный режим в настройках. Обновляться должно как само IoT-устройство, так и операционная система, в которой оно функционирует, а также сопряженное с умным гаджетом стороннее ПО, если такое имеется», - сказал автор продукта Solar appScreener Даниил Чернов.

При выборе умного устройства лучше ориентироваться на продукцию вендора, который давно на рынке и уже успел зарекомендовать себя как надежный поставщик, тщательно заботящийся о безопасности своих решений.

«Вендорам при производстве IoT-устройств крайне важно спроектировать архитектуру, которая имеет несколько степеней защиты - IoT-устройств, данных и канала их передачи. Во-первых, на сетевом уровне – важно, чтобы устройство имело встроенные опции защиты от простых сканирований, например, Firewall. Во-вторых, устройство обязательно должно иметь зрелую систему безопасности кода, чтобы злоумышленники не смогли его перепрограммировать. Если на устройстве без встроенной безопасности взломан код, то в ряде случаев уже ничего не спасет», – отметил Даниил Чернов.

Интернет вещей представляет собой сложную систему, состоящую из целого ряда IoT-устройств, для обеспечения эффективной безопасности которой требуются комплексные меры защиты, иначе злоумышленники воспользуются самым слабым звеном. Современные решения по контролю безопасности приложений помогают обеспечить полноценный контроль безопасности приложений из одного интерфейса без внедрения разрозненных сторонних инструментов для анализа кода.

***

Группа компаний «Солар» — поставщик решений кибербезопасности в России, архитектор комплексной кибербезопасности. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, обучение ИБ-специалистов, аналитика и исследование киберинцидентов. С 2015 г. предоставляет ИБ-решения организациям от малого бизнеса до крупнейших предприятий ключевых отраслей. Под защитой «Солара» – более 850 компаний России. Продукты и сервисы «Солара» объединены в домены экспертизы: Безопасная разработка программного обеспечения, Управление доступом, Защита корпоративных данных, Детектирование угроз и хакерских атак. Домены экспертизы закрывают все потребности заказчиков и включают собственные разработки, решения партнеров, услуги по созданию стратегии и архитектуры ИБ, консалтинг, обучение персонала. Компания предлагает сервисы коммерческого SOC — Solar JSOC, экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, межсетевой экран нового поколения Solar NGFW, IdM-систему Solar inRights, PAM-систему Solar SafeInspect, анализатор кода Solar appScreener и др. ГК «Солар» развивает платформу для практической отработки навыков защиты от киберугроз «Солар кибермир». Работа центра исследования киберугроз Solar 4RAYS нацелена на изучение тактик киберпреступников. Полученные аналитические данные обогащают разработки Центра технологий кибербезопасности. Группа компаний «Солар» инвестирует в развитие отрасли кибербезопасности и помогает решать проблему кадрового дефицита. Совместно с Минцифры реализует всероссийскую программу кибергигиены, направленную на повышение цифровой грамотности населения. Штат компании — более 1800 специалистов. Подразделения «Солара» расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске.