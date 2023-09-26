Небезопасные инструменты передачи файлов сохраняют популярность

75% офисных сотрудников используют небезопасные способы обмена файлами, в частности, электронную почту и сторонние файлообменники. Эту информацию компания iTPROTECT, интегратор в сфере информационной безопасности (ИБ), и ITD Group, российский дистрибьютор ИБ-решений, получили в результате опроса, проведенного в рамках вебинара о безопасном обмене файлами и совместной работе. Об этом CNews сообщили представители iTPROTECT.

Компания iTPROTECT, интегратор в области информационной безоапасности, и ITD Group, дистрибьютор решений в сфере защиты информации и DevSecOps, провели совместное мероприятие о возможностях безопасного обмена файлами и совместной работы. Эксперты провели опрос участников об особенностях их процессов обмена файлами и совместной работы. 68% участников сообщили, что их бизнес-процессы и внутренние коммуникации подразумевают одновременную работу в одном документе. Также большинство участников, а именно 40%, сообщили, что пользуются электронной почтой для обмена файлами, второе место заняли сторонние сервисы обмена файлами, их используют 35% участников. И только 40% опрошенных используют корпоративные защищенные файлообменники. Опрос предполагал несколько вариантов ответа.

«Электронная почта остается популярной в силу своего удобства для передачи небольших файлов, к тому же именно в письмах фиксируется большинство договоренностей. Пользователю зачастую проще приложить файл к письму, чем выполнять целый ряд дополнительных шагов, чтобы загрузить файл на сервер, и потом переслать адресату полученную ссылку. Ценой этого удобства, однако, становятся риски, например, утечки данных или фишинговых атак. Корпоративные сервисы обмена файлами при этом все же набирают популярность и, как мы видим, уже сравнялись с почтовыми сервисами, т.к. передача данных через них между сотрудниками внутри и вовне компании по удобству не уступает, а по безопасности - превосходит email», - отметил Кирилл Лукьянов, руководитель отдела защиты систем и сервисов iTPROTECT.

«С каждым днем количество предаваемой информации во всех сферах деятельности растет в геометрической прогрессии, что увеличивает риски несанкционированной утечки данных и заражения систем вредоносным кодом. Зачастую сотрудники пользуются несколькими традиционными инструментами для обмена информацией, что делает этот процесс также невозможным для аудита. Для решения этой задачи организации стараются унифицировать подобные процессы с помощью единой платформы для защищенного файлового обмена, которая в силах предоставить должный уровень удобства использования и защиты на весь процесс обмена файлами, как внутри периметра организации, так и снаружи», - сказал Андрей Зрячих, менеджер по развитию бизнеса ITD Group.

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iTPROTECT – группа компаний, специализирующаяся на внедрении решений и предоставлении сервисов в области информационной безопасности. С момента основания в 2008 г. специалисты iTPROTECT реализовали более 450 проектов для государственных и коммерческих заказчиков. Торговая марка iTPROTECT принадлежит ООО «Айтипротект груп».