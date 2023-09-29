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R-Vision объявила о выпуске новых технологий R-Vision VM и R-Vision SIEM

Компания R-Vision, российский разработчик систем кибербезопасности, представила две новые технологии – R-Vision SIEM и R-Vision VM, создание которых стало еще одним шагом на пути развития собственной экосистемы для эволюции SOC R-Vision EVO. Об этом CNews сообщили представители R-Vision.

R-Vision SIEM обеспечивает централизованное управление потоками событий со всех информационных систем, помогает своевременно выявлять инциденты и сохранять целостность бизнеса. Она позволяет оптимизировать использование ресурсов компании за счет комплексного подхода к обработке событий безопасности на всех этапах работы с данными.

R-Vision VM – технология, которая позволяет выявлять уязвимости информационной безопасности в инфраструктуре организации, агрегировать полученную информацию в единой базе, а также приоритизировать обнаруженные уязвимости и осуществлять контроль за процессом их устранения.

«Наше сотрудничество с R-Vision началось несколько лет назад, когда перед НРД встала задача по построению действительно эффективного процесса Vulnerability Management. На фоне событий прошедшего года ситуация также осложнилась отсутствием поддержки решений от иностранных поставщиков ИБ, а значит, вопрос работы с уязвимостями встал еще все более острее. Модернизация процесса управления уязвимостями с помощью экспертизы и технологий R-Vision позволила нам быстро и просто его автоматизировать, обеспечив тем самым своевременное устранение уязвимостей и защиту от их эксплуатации», - сказал Олег Кусеров, директор по информационной безопасности «Национального расчетного депозитария».

***

R-Vision – разработчик систем кибербезопасности. Компания с 2011 г. создает решения и сервисы, которые помогают бизнесу и государственным организациям по всему миру противостоять актуальным киберугрозам и обеспечивать управление информационной безопасностью. Технологии R-Vision используются в банках, государственных структурах, нефтегазовой отрасли, энергетике, металлургии, промышленности и компаниях других отраслей.

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