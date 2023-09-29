Xello Deception 5.3 обеспечивает гибкое управление ложным слоем инфраструктуры на распределенных площадках

Компания Xello, разработчик российской платформы для защиты бизнеса от целевых атак с помощью технологии киберобмана, презентовала новую версию продукта. Ключевыми нововведениями версии 5.3 стали: новая архитектура для гибкого управления ложным слоем инфраструктуры на распределенных площадках, новый модуль гибридной эмуляции ложных активов, возможность получения событий аутентификации из сторонних систем и детектирования MITM-атак. Об этом CNews сообщили представители Xello.

Xello Deception выявляет целевые атаки с помощью распределенных приманок и ловушек, которые позволяют эмулировать различные ложные данные и информационные активы в сети для обмана злоумышленника. Новая версия продукта позволяет подключать географически распределенные площадки к системе и гибко управлять ложным слоем инфраструктуры на них из единой консоли управления. Данная архитектура получила название Xello Satellite или серверы Satellite (серверы, устанавливающиеся на распределенных площадках).

Для обеспечения максимального покрытия всех сегментов сети ложной инфраструктурой реализован новый модуль гибридной эмуляции Xello Decoy Traps, который позволяет создавать ложные активы и данные на уровне протоколов, операционных систем, сервисов и устройств.

Особенностью платформы являются высокодоверенные индикаторы компрометации, которые возникают при взаимодействии злоумышленника с ложными активами. Xello Deception может отправлять события в системы мониторинга инцидентов и управления ими. С новым модулем Xello Trapless стал возможен обратный сценарий, при котором платформа получает события, связанные с приманками и ловушками, из внешних систем (Apache Kafka, RabbitMQ, SIEM, Windows Event Collector). Это позволяет использовать решение в инфраструктурах без доменов.

«Сегодня в условиях импортозамещения заказчики используют различные инструменты управления инфраструктурой и системы обеспечения информационной безопасности бизнеса. Поэтому мы делаем нашу платформу вендоронезависимой для бесшовной интеграции со сторонними системами и решениями, а также адаптивной под различные инфраструктуры, — сказал технический директор Xello Алексей Макаров. — Вместе с развитием «классического» набора функциональных возможностей систем киберобмана — ловушек и приманок — мы развиваем смежные направления. Так, например, мы вывели в отдельный модуль Xello Identity Protection (ранее — Credential Defender), который позволяет сокращать поверхность атаки, удаляя различные артефакты работы пользователей на конечных устройствах».

Также Xello Deception 5.3 позволяет детектировать атаки типа «человек посередине» (Man-in-the-middle, MITM). Специальный модуль в режиме реального времени выявляет вредоносную активность, связанную с протоколами LLMNR, mDNS, NBT-NS (протоколы многоадресного разрешения локальных имен). В ходе реализации кибератаки злоумышленники подделывают авторитарный источник для разрешения имени, отвечая на трафик LLMNR, mDNS, NBT-NS и перенаправляя жертву на поддельный ресурс для компрометации легитимной учетной записи.

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Xello («Кселло») — разработчик российской платформы для предотвращения целевых атак с помощью технологии киберобмана. Xello Deception выявляет сложные угрозы, не используя предварительные знания об атаке или злоумышленнике (сигнатуры, индикаторы компрометации или атак). Платформа создает слой из ложных активов и данных (сервисов, учетных записей, конфигурационных файлов, баз данных и других) по всей сети компании, что позволяет детектировать вредоносную активность на любом этапе.