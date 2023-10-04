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Bi.Zone расширила возможности сервиса Bi.Zone vCISO

Компании, столкнувшиеся с нехваткой опыта в решении сложных вопросов кибербезопасности, теперь могут получить помощь команды Bi.Zone vOffice Expert в рамках сервиса Bi.Zone vCISO. Эксперты Bi.Zone по направлениям киберразведки, SOC и реагировании на инциденты будут консультировать организации и оказывать практическую помощь в решении нетипичных задач. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Сегодня даже крупные компании не всегда могут содержать полный штат разнопрофильных специалистов. К тому же самые высококвалифицированные из них почти никогда не работают инхаус, предпочитая поток более интересных задач на стороне вендоров. Для решения сложных и нетипичных вопросов кибербезопасности штатным сотрудникам часто не хватает компетенций или опыта. При этом обратиться за советом внутри организации не к кому.

Чтобы помочь компаниям, Bi.Zone дополнила сервис Bi.Zone vCISO возможностью привлечь к построению качественной киберзащиты узкопрофильных экспертов. Bi.Zone vOffice Expert будет полезна организациям, в которых уже есть SOC, специалистам, которые занимаются поиском новых угроз, а также командам, которые реагируют на киберинциденты или принимают работы по реагированию от сторонних подрядчиков.

В рамках Bi.Zone vOffice Expert специалисты Bi.Zone повысят компетенции команд SOC, помогут в построении актуального ландшафта киберугроз с учетом текущих средств защиты информации, проанализируют потенциально опасные файлы, а также улучшат качество проводимых работ по реагированию на инциденты. Кроме того, организации смогут получить консультации по формированию правильных подходов к использованию проактивных техник, а также пройти обучающие программы по всем доменам. Курсы выстроены так, чтобы учитывать индивидуальные потребности каждого клиента.

«Работая над проектами в рамках сервиса Bi.Zone vCISO, мы столкнулись с потоком запросов по задачам, для решения которых команде нужны узкоспециализированные знания. В компаниях заказчиков редко встречаются разнопрофильные штатные специалисты, способные эффективно решать нестандартные вопросы, но мы можем помочь. Bi.Zone внедрил свой SOC более чем для 100 клиентов, наши эксперты провели более 700 расследований. Мы регулярно выпускаем аналитические отчеты об актуальных в России киберугрозах и готовы поделиться своим опытом», — сказал Андрей Быков, владелец сервиса Bi.Zone vCISO.

***

Bi.Zone — компания по управлению цифровыми рисками. Предлагает аутсорсинг функций киберзащиты, комплексные стратегии, а также точечные решения собственной разработки. С 2016 г. реализовала больше 1000 проектов в сферах финансов, телекоммуникаций, энергетики, авиации и др.

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