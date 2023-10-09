«Мамонт» приложился к Google Play: мошенники предлагают оформить покупки с помощью вируса-шпиона

Компания F.A.С.С.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, обнаружила новую версию популярной мошеннической схемы «Мамонт», в которой используется фейковый магазин Google Play. Под предлогом оформления доставки товара скамеры просят жертву скачать и установить из фейкового магазина мобильное приложение сервиса объявлений, под которое замаскирован шпионский Android-троян. Вирус помогает злоумышленникам незаметно списать деньги со счета жертвы — средняя сумма хищения составляет 67 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители F.A.С.С.T.

В классической схеме «Мамонт» мошенники похищают деньги и данные банковских карт у жертв под предлогом оформления фейковой покупки и доставки товаров с популярных маркетплейсов, аренды недвижимости, совместных поездок. По данным на конец лета 2023 г, в России по схеме «Мамонт» работали 17 активных преступных групп.

В сентябре 2023 г. специалисты Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. обнаружили новое мошенническое сообщество «Мамонта», которое использует Android-трояны в своих атаках. В новой схеме — и в этом ее главная опасность — злоумышленники не требуют ввода данных банковской карты на фишинговом сайте, а предлагают установить мобильное приложение сервиса объявлений с доставкой. Спрятанная в нем шпионская программа способна перехватывать вводимые данные банковской карты и входящие SMS-коды для кражи денег со счетов клиентов российских банков.

Сама схема работает следующим образом: воркеры (участники сообщества, привлекающие жертв на скачивание вредоносного приложения) создают поддельные объявления о продаже товара в специальный Telegram-бот и на выходе получают ссылку на скачивание мобильного приложения — APK-файла.

Когда найден покупатель, и он готов оплатить товар, мошенники убеждают жертву продолжить разговор в мессенджере, чтобы ресурс с объявлениями не заблокировал сообщение со ссылкой на вредоносную программу, и скачать мобильное приложение, с помощью которого якобы уже можно оформить доставку. Вся легенда воркера строится на том, что он якобы является индивидуальным предпринимателем, и для покупки товара с доставкой, чаще всего это популярная электроника, одежда, обувь, его клиентам необходимо использовать специальную программу.

После перехода по ссылке жертве открывается поддельная страница Google Play, с которой надо скачать и установить мобильное приложение, довольно точно копирующее оформление и функционал реальных онлайн-площадок. Именно тут покупателю нужно оформить доставку. В момент оплаты мобильный троян перехватывает и отправляет участнику преступной группы — вбиверу — введенные данные банковской карты жертвы, а затем входящие SMS с кодом подтверждения перевода для кражи денег со счета жертвы.

По данным F.A.C.C.T., от действий мошенников в сентябре 2023 г. пострадали клиенты банков как в России, так и Белоруссии. За 10 дней в сентябре 2023 г. с помощью поддельных приложений злоумышленники смогли украсть по обновленной схеме «Мамонт» почти 3 млн руб., сделав 76 списаний. Средний чек от одной жертвы составлял 67 тыс. руб.

«Старые трюки рано или поздно перестают приносить желаемый доход скамерам, и тогда они придумывают новые сценарии, приманки, меняют механику, — сказал Евгений Егоров, ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. — Мы видели, как мошенники использовали в схеме «Мамонт» сгенерированные Telegram-ботами фишинговые страницы, затем они стали заражать жертв стилерами, похищавшими логины-пароли. Сейчас одна из группировок начала использовать мобильные трояны. Часть пользователей может решить, что мобильные приложения, похожие на известные сервисы, будто бы из официального стора, вряд ли скрывают опасность — на это и делают ставку злоумышленники».

Пользователям эксперты F.A.C.C.T. напоминают о необходимости соблюдать базовые правила цифровой грамотности: не переносите общение из чатов известных сервисов объявлений в мессенджеры; не переходите по ссылкам от незнакомых людей в мессенджерах или почте; загружайте только официальные приложения, которые вы самостоятельно нашли в магазине мобильных приложений, либо на легитимном сайте сервиса.

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F.A.С.С.T. — Fight Against Cybercrime Technologies — российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, поставщик решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети. F.A.С.С.T. создана для работы на рынках России и СНГ путем выделения в автономную структуру бывшего российского актива международной компании Group-IB. Продукты F.A.С.С.T. входят в реестр Отечественного ПО.