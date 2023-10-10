Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Бизнес Облака
|

Linx Cloud обеспечила защиту облачных сервисов решением Multifactor

Компания «Мультифактор», российский разработчик и поставщик системы многофакторной аутентификации и контроля доступа для всех видов удаленных подключений, и Linx Cloud, провайдер облачных решений для бизнеса, объявили о заключении партнерского соглашения.

Компании объединят усилия по повышению уровня защищенности корпоративных данных. Теперь клиентам катастрофоустойчивой облачной платформы Linx Cloud станет доступна многофакторная аутентификация с помощью решения Multifactor, которое входит в реестр отечественного ПО. Инструмент позволит обеспечить защиту всех видов удаленных подключений: VPN, VDI, Windows- и Linux-инфраструктур, а также вход в приложения и на сайты с дополнительным фактором доступа. В результате клиенты Linx Cloud смогут снизить киберриски и повысить устойчивость своего бизнеса.

«Вне зависимости от того, какой вариант облачной инфраструктуры выбирает клиент — частное, публичное или гибридное облако — вопрос безопасности ресурсов и информации остается критичным для бизнеса. Мы выбрали Multifactor по ряду параметров: высокий уровень технической поддержки со стороны вендора, удобная схема лицензирования, гибкая ценовая политика, успешный опыт интеграции решения в облачные сервисы, широкий спектр совместимых технологий и большой выбор способов доставки второго фактора пользователям», — сказал Георгий Беляков, руководитель отдела информационной безопасности компании Linx Cloud.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россиянам грозит «уголовка» из-за «дырявых» Android-устройств. Через них мошенники используют домашние сети для хакерских атак

Российский софт оказался «дырявым» и небезопасным. Разработчики не успевают выпускать патчи – не хватает денег и опыта

Десятки миллионов россиян в опасности: «Тинькофф» собрался «слить» их биометрию государству. Запретить это крайне сложно

Качество ИБ-продуктов в России за последние два года деградировало, а цены выросли

В Linux Ubuntu, Debian и Fedora есть огромная дыра, которая пряталась годами. В миллионах систем можно получить root-доступ, эксплойты уже готовы

Усилия властей идут прахом. Россияне тонут под волнами спам-звонков

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как выбрать сетевой фильтр в 2023 году

Какие смартфоны на ОС «Аврора» предоставляют чиновникам: первый тест в России

Альтернативы WhatsApp: российские мессенджеры, которым можно доверять

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще