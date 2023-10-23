ОС «Альт СП релиз 10» совместимы с ключевыми носителями Esmart

«Базальт СПО» подтвердила совместимость сертифицированных ФСТЭК России операционных систем «Альт СП сервер релиз 10» и «Альт СП рабочая станция релиз 10» с ключевыми носителями Esmart, выпускаемыми ООО «АТ бюро». Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

На совместимость с ОС «Альт СП» тестировались устройства: USB-носители: Esmart Token ГОСТ, Esmart Token, Esmart Token 192K; смарт-карты: Esmart Token ГОСТ, Esmart Token, Esmart Token 192K.

ОС «Альт СП релиз 10» в вариантах исполнения «Сервер» и «Рабочая станция» имеет сертификат ФСТЭК России, подтверждающий соответствие ОС требованиям защиты к средствам виртуализации и контейнеризации. Заказчики смогут создавать безопасные информационные системы, отвечающие требованиям регулятора, позволяющие работать с конфиденциальной информацией.

Esmart Token 192К — новый классический ключевой носитель Esmart для строгой многофакторной аутентификации пользователей в корпоративных системах, безопасного хранения ключевых сертификатов пользователей и контейнеров СКЗИ, профилей, паролей. Продукт поддерживается СКЗИ «Криптопро CSP» в операционных системах Linux, Windows, MacOS.

Esmart Token ГОСТ — ключевой носитель на базе отечественной микросхемы MIK51 от АО «Микрон» в эргономичном металлическом корпусе для генерации ключей, формирования и проверки электронной подписи и строгой многофакторной аутентификации.

Смарт-карта Esmart Token ГОСТ на базе отечественной микросхемы MIK51 от АО «Микрон» эффективно решает задачи безопасности и защиты данных. Эмулирует работу карт доступа Mifare Classic 1K, оснащена бесконтактным интерфейсом для интеграции в СКУД и системы управления логическим доступом.

Смарт-карта Esmart Token 192K – современные электронные ключи для аутентификации и хранения квалифицированной электронной подписи.

Результаты тестов зафиксированы в двусторонних сертификатах, удостоверяющих корректность работы устройств Esmart и ОС «Альт СП сервер релиз 10» и «Альт СП рабочая станция релиз 10» на платформах x86_64 и aarch64.

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«Базальт СПО» («Альт линукс» до 2015 г.) — разработчик линейки российских операционных систем «Альт» для рабочих станций, серверов и построения виртуальной инфраструктуры. Развитие платформы ведется более 20 лет. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО. В 2023 году ОС «Альт» заняли первое место в первом в России рейтинге российских операционных систем по версии CNews.