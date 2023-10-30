X-Com усилила кибербезопасность Александринского театра

Группа компаний X-Com завершила проект развития системы информационной безопасности Александринского театра в Санкт-Петербурге – старейшего национального театра России. В результате более 200 рабочих мест и почтовых ящиков сотрудников учреждения защищены от вредоносного ПО и целевых атак по электронной почте.

Информационная система театра хранит и обрабатывает конфиденциальную информацию (персональные данные сотрудников, финансовую документацию, сценарии постановок и расписания спектаклей и т.д.), утрата или повреждение которой может крайне негативно сказаться на его деятельности. При этом электронная почта остается одним из самых распространенных каналов проникновения в корпоративную сеть, а получение злоумышленником доступа к переписке расширяет его возможности применения полученных данных в социальной инженерии.

Эксперты департамента информационной безопасности X-Com провели аудит ИТ-инфраструктуры театра, включая применяемые программно-аппаратные решения, клиентские системы и средства. Комплексная оценка позволила сформировать профиль угроз информационной безопасности (ИБ) и разработать проект развития систем защиты от киберугроз. В частности, для безопасности рабочих мест было решено внедрить решение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса расширенный», а защиту почтовых ящиков доверить системе Kaspersky Security для почтовых серверов.

Решение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса расширенный» предоставляет технологии и инструменты обеспечения информационной безопасности для построения системы многоуровневой защиты. Технологии сканирования сети на наличие уязвимостей и управления установкой исправлений устраняют уязвимости в операционных системах и приложениях, а технология шифрования данных обеспечивает защиту конфиденциальной бизнес-информации в случае утери ноутбука.

Kaspersky Security для почтовых серверов выявляет вредоносный и нежелательный контент не только на уровне шлюза, но и на уровне отдельных почтовых ящиков на серверах Microsoft Exchange и Microsoft Exchange Online. Решение нейтрализует отложенные фишинговые атаки, способные обходить защиту на уровне шлюза, выявляет сообщения злоумышленников, отправленные с электронных адресов сотрудников заказчика, а также инсайдерские атаки, которые не доходят до шлюза.

Решения интегрированы в информационную систему заказчика, выполнены все необходимые пуско-наладочные работы и тестирование. Проект выполнен в соответствии с контрактными условиями по объему и срокам. В рамках сервисного контракта X-Com обеспечивает техническую поддержку (в том числе дистанционную) и сервис системы ИБ театра.