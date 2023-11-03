«Хоум банк» запускает публичную программу по поиску уязвимостей на Bi.Zone Bug Bounty

«Хоум банк» предлагает независимым исследователям кибербезопасности, зарегистрированным на платформе Bi.Zone Bug Bounty, проверить защищенность своих информационных систем. Публичная программа охватывает домены home.bank, homecredit.ru, а также интернет-банк и мобильное приложение. Размер вознаграждения зависит от критичности обнаруженных уязвимостей и может достигать 200 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

«Обеспечение безопасной и бесперебойной работы наших сервисов — ключевой приоритет в работе банка. Мы регулярно проводим анализ защищенности наших систем как своими силами, так и с привлечением внешних специализированных компаний. В дополнение к этому мы запускаем программу поиска уязвимостей в публичном режиме для того, чтобы все желающие багханеры помогали нам становиться еще более защищенными и обеспечивать максимально возможный уровень защиты данных и денежных средств наших клиентов», — отметил директор департамента информационной безопасности «Хоум банка» Николай Клендар.

«Согласно мировой статистике, финансовые организации входят в число самых активных пользователей услуг багхантеров. Тренд характерен и для России: по данным Bi.Zone Bug Bounty, 37% спроса на багхантинг приходится на компании из финсектора. Организации с высоким уровнем цифровизации пробуют новые инструменты выявления уязвимостей, потому что заинтересованы в максимальной комплексной защите. Запуск программы багбаунти «Хоум банка» говорит о зрелых процессах и серьезном подходе к обеспечению безопасного бесперебойного функционирования цифровых сервисов», — сказал Евгений Волошин, директор департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству, директор по стратегии Bi.Zone.

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Bi.Zone Bug Bounty — это хаб, связывающий бизнес и багхантеров. Компании размещают программы на платформе и получают отчеты об уязвимостях от большого сообщества независимых исследователей. Поиск уязвимостей с помощью багбаунти-платформы позволяет компаниям повышать защиту персональных данных клиентов и киберустойчивость сервисов.

Bi.Zone — компания по управлению цифровыми рисками. Bi.Zone разрабатывает собственные продукты для обеспечения устойчивости ИТ‑инфраструктур любого размера и оказывает широкий спектр услуг по киберзащите: от расследования инцидентов и мониторинга угроз до создания стратегий по кибербезопасности и комплексного аутсорсинга профильных функций. С 2016 г. компания реализовала более 1200 проектов в сферах финансов, телекоммуникаций, энергетики, авиации и др.х, защитив свыше 500 клиентов в 15 странах мира.