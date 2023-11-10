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«Т1 интеграция» и ГК «Солар» совместно займутся развитием ИБ-систем

Компания «Т1 интеграция» объявила о начале сотрудничества с ГК «Солар». Партнерство позволит холдингу «Т1» не только расширить свой продуктовый портфель, но и укрепить импортонезависимость и киберзащиту отечественного бизнеса.

Сотрудничество позволит комплексно подойти к вопросам обеспечения информационной безопасности ИТ-инфраструктуры заказчиков. Соглашение подразумевает совместную работу над совершенствованием и тестированием современных отечественных технологий и решений информационной безопасности, а также апробацию многофункциональных платформ и систем. В рамках партнерства ГК «Солар» подключится к пилотным проектам, а также консультированию и обучению партнеров и заказчиков холдинга «Т1». Последнее предполагает проведение мероприятий по развитию практических навыков отражения атак и восстановления систем, киберучений на базе платформы «Solar Кибермир», а также поддержку деятельности организаций и профессиональных объединений по обмену опытом обеспечения информационной безопасности.

«Рынок ИТ и ИБ переживает рост. Одновременно с этим игроки объединяют знания и компетенции, чтобы в стратегическом горизонте стать востребованнее и повышать экспертизу в определенных областях. Партнерство с «Соларом» — возможность получить уникальные и критически необходимые на рынке компетенции. Оно позволит нам интенсифицировать работу в этой сфере, предлагая заказчикам комплексный подход — от ИБ-аудита до внедрения и поддержки широкого перечня решений по кибербезопасности», — отметила Людмила Игнатова, коммерческий директор «Т1 интеграции».

«Наше сотрудничество с «Т1» началось около года назад с отдельных проектов в области финтеха. Мы рады, что результатом этой работы стало решение о расширении взаимодействия и включения в него не только технологических проектов, но и таких важных направлений, как подготовка специалистов по информационной безопасности и участие в реализации государственной политики в области национальной и международной информационной безопасности. Объединение усилий с одним из лидеров российского ИТ-рынка позволит нам применить глубокую экспертизу, полученную на опыте защиты более 850 государственных и коммерческих организации, с T1 и их партнерами», — сказал Николай Сивак, коммерческий директор ГК «Солар».

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