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Банк SIAB внедрил решение PayControl для корпоративных клиентов

Банк SIAB запустил решение PayControl, разработанное российской компанией SafeTech, резидентом ИТ-кластера фонда «Сколково». Внедрение электронной подписи в интернет-банке и мобильном банке реализовано компанией BSS.

PayControl — платформа мобильной аутентификации и электронной подписи, которая позволяет клиентам удобно и безопасно подтверждать свои транзакции в каналах дистанционного банковского обслуживания. PayControl обеспечивает защиту от основных видов мошенничества, связанных с перевыпуском SIM-карты, фишингом, подменой документа, социальной инженерии и т.д.

Пользоваться PayControl легко — достаточно нажать на экран смартфона, и операция по списанию средств будет проведена. Процедура верификации платежа занимает 2 секунды.

В PayControl используется асимметричная криптография, безопасное хранение ключей электронной подписи, гарантируется контроль целостности подписанного документа, визуализация данных перед подтверждением, риск скоринг устройства и т.д., благодаря которым обеспечивается безопасность подтверждения транзакций.

PayControl доступен корпоративным клиентам банка SIAB для проведения платежей и переводов как через мобильный банк, так и в интернет-банке.

Сергей Королев, вице-президент по корпоративному бизнесу банка SIAB, сказал: «Для нас крайне важно обеспечить клиентам одновременно высочайший уровень безопасности и удобство проведения платежей. PayControl в полной мере отвечает этим требованиям, совмещая в себе безопасность, оперативность и комфорт».

Дарья Верестникова, коммерческий директор SafeTech, отметил: «Все больше кредитных организаций во всем мире выбирают безопасность и удобство подтверждения платежей, отказываясь от кодов SMS и иных устаревших методов. Мы рады, что теперь решение PayControl позволит клиентам банка SIAB перейти на удобный и безопасный способ заверения платежей и переводов».

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