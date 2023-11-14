Разработанная в «Росатоме» программная платформа SCADA-R получила сертификат ФСТЭК

Специализированная система верхнего уровня управления, цифровая платформа SCADA-R, разработанная отраслевым интегратором АСУ ТП, «Русатом Автоматизированные системы управления» (РАСУ, входит в госкорпорацию «Росатом») включена в Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

Как система верхнего уровня управления SCADA-R может входить в состав комплексного решения для цифровой электроэнергетики, а может использоваться как отдельное ПО. Это не просто средство отображения и хранения информации, а гибкая цифровая платформа, которую можно адаптировать под любой технологический процесс, созданным с учетом всех требований к доверенной разработке цифровых решений и информационной безопасности.

«Можно с полной уверенностью сказать, что мы получили первый в России сертификат соответствия высочайшим требованиям к информационной безопасности не просто на SCADA-систему для сбора и обработки данных от устройств нижнего и среднего уровней АСУ, а на полноценную гибкую платформу, которую можно использовать для решения задач в разных отраслях: в распределительных электрических сетях, локальных терминалах управления, комплексной промышленной автоматизации и управлении добычей и переработкой углеводородов. Для этого в процессе разработки была интегрирована возможность добавления специализированных программных модулей посредством API-интерфейса», – сказал директор РАСУ по развитию цифровых систем Дмитрий Фербиков.

Он объяснил, что SCADA-R обладает резервированием, благодаря которому изменять конфигурацию системы можно без остановок и перезапусков сервисов и полукомплектов платформы. Также событийное управление позволяет сохранить работоспособность в условиях «ресурсного голодания», обеспечивая бесперебойное функционирование объекта.