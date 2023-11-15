Злоумышленники обратили внимание на здравоохранение и телеком: «Лаборатория Касперского» представила статистику по киберинцидентам

По данным сервиса Kaspersky Managed Detection and Response*, в 2023 г. в России c наибольшим количеством кибератак столкнулись компании таких отраслей, как финансы, ИТ, транспорт, СМИ и промышленность. Об этом CNews сообщили представители Лаборатории Касперского».

Среди положительных тенденций первых девяти месяцев 2023 г. можно выделить сокращение количества инцидентов высокого уровня критичности в этих отраслях по сравнению с показателями прошлого года. Более того, количество выявленных инцидентов, связанных с мероприятиями по анализу защищенности, напротив, выросло. Это может быть связано с тем, что организации учли опыт 2022 г. и стали уделять больше внимания наступательной безопасности. Инциденты, связанные с целевыми атаками, чаще всего фиксировались в таких отраслях, как образование, промышленность, телекоммуникации, транспорт.

Злоумышленники переключают внимание. За девять месяцев 2023 г. выросло общее число инцидентов в таких отраслях, как образование, здравоохранение, телекоммуникации, причем эта же тенденция прослеживается для инцидентов высокого уровня критичности, которые хуже поддаются автоматическому реагированию и требуют вмешательства аналитика.

«Отрасли, которые в прошлом году мы могли характеризовать как наиболее атакуемые, в этом году сделали выводы и стали фокусироваться на кибербезопасности. В частности, мы видим, что компании все чаще проводят пентесты, чтобы проверить эффективность своей защиты. Количество инцидентов в этих отраслях по-прежнему велико, но это уже не те случаи, которые могут привести к остановке бизнес-процессов или существенной потере данных. Независимо от сферы деятельности, любым компаниям важно уделять должное внимание кибербезопасности на фоне усложняющего ландшафта угроз. Если внутренних ресурсов в этой области недостаточно, передача функций ИБ на аутсорсинг может выступить в качестве эффективной альтернативы», — сказал Сергей Солдатов, руководитель центра мониторинга кибербезопасности «Лаборатории Касперского».

Для предотвращения кибератак эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют организациям: использовать специализированное решение, которое сочетает функции детектирования и реагирования с функциями threat hunting и позволяет распознавать известные и неизвестные угрозы без привлечения внутренних ресурсов компании; предоставлять команде SOC (центра мониторинга кибербезопасности) доступ к актуальной информации о киберугрозах; проводить тренинги для специалистов по реагированию на киберинциденты, чтобы развивать их компетенции, а также повышать уровень цифровой грамотности сотрудников неспециализированных подразделений, поскольку целевые атаки часто начинаются с фишинга или других схем с использованием социальной инженерии.

* Данные сервиса Kaspersky Managed Detection and Response за январь-сентябрь 2023 г. MDR — сервис круглосуточного мониторинга и реагирования на выявленные инциденты, основанный на технологических решениях и экспертизе команды SOC «Лаборатории Касперского».