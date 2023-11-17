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«Edgeцентр»: больше трети россиян не чувствуют себя в безопасности в Сети

Аналитики компании «Edgeцентр» выяснили, как часто россияне сталкиваются с кибермошенниками и насколько опасаются утечек данных. Для этого они провели исследование методом опроса и назвали самые популярные методы защиты и наиболее частые преступления в Сети.

По данным исследования, больше всего из последствий киберпреступлений россияне опасаются хищения средств с личных счетов. Этот вариант ответа выбрала почти половина опрошенных (45,5%). На втором месте –– кража персональных данных: ее отметили 23,9% респондентов. Другие устрашающие россиян угрозы –– поломка техники (17%) и вмешательство в личную жизнь (16,2%).

Чаще всего из видов кибермошенничества респонденты встречались со взломом информационных систем и электронной почты. Почти треть (29%) россиян отметила, что или они сами, или их друзья сталкивались с этим видом киберугроз. Еще 26,5% опрошенных рассказали, что встречались с потерей доступа к аккаунту и рассылкой спама от имени его владельца.

«Число кибератак в России постоянно растет –– они направлены не только на крупный бизнес, но и на простых пользователей. К сожалению, вряд ли эта тенденция скоро закончится –– напряженная геополитическая ситуация продолжает сохраняться, появляются все новые группы хактивистов. Поэтому сейчас как никогда важно повышать цифровую грамотность граждан –– рассказывать им, как обезопаситься от угроз в сети, и внедрять новые системы защиты», –– сказал директор по кибербезопасности «Edgeцентр» Артем Избаенков.

Другая четверть (26%) россиян отметила, что они сами или их друзья были жертвами вредоносных программ. Среди других угроз, с которыми сталкивались респонденты –– воровство денег в онлайне (25%) и хищение персональных данных (22%).

Самый популярный способ защиты от киберугроз –– использование сложных паролей: им пользуются 28,8% респондентов. Еще 27,4% россиян оплачивают онлайн-заказы отдельной платежной картой: так мошенники не получат доступ к основной карте. Среди других популярных способов обезопаситься –– установка определителя номера (20,8%), периодическая смена паролей (18,7%), заклеенная камера ноутбука (14%).

Аналитики «Edgeцентр» узнали, кого россияне считают ответственным за их безопасность в интернете. По мнению 38,2% опрошенных, в первую очередь за их защиту должны отвечать правоохранительные органы. Еще 35,8% россиян отметили, что кибербезопасность –– зона ответственности государства.

Меньше четверти (23,2%) россиян считает, что защищать их должны владельцы онлайн-сервисов, а 19,5% –– интернет-провайдеры. Еще по 19% опрошенных рассказали, что киберзащиту должны обеспечивать мобильные операторы и разработчики.

При этом лишь 18% россиян чувствуют себя в безопасности, когда заходят в Сеть. Чуть больше четверти респондентов отметили, что скорее чувствуют себя защищенными, чем под угрозой. Треть опрошенных (34%) скорее ощущают возможную угрозу при использовании интернета. Еще 20,4% вообще не чувствуют себя в безопасности в сети.

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