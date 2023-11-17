Организации страны смогут защититься от кибератак с помощью платформы Sber X-TI

Сбербанк представил интеллектуальную платформу управления уязвимостями для организаций всей страны. Sber X-TI (Threat Intelligence) — это оперативная и полная информация об уязвимостях программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Sber X-TI содержит описание более 280 тыс. уязвимостей, обогащенных расширенной аналитикой Сбера и позволяет реализовать эффективный процесс управления уязвимостями с помощью комплексного подхода: от мониторинга уязвимостей и оценки их критичности до контроля над их устранением.

Для эффективного реагирования на киберугрозы в платформе осуществляется атрибуция атак. На постоянной основе обновляется информация о группировках злоумышленников, используемых ими тактиках, техниках, процедурах. Платформа предоставляет контекст для обнаружения следов злоумышленников в инфраструктуре: индикаторы компрометации, правила для систем мониторинга событий безопасности.

Модуль мониторинга DarkNet, входящий в состав платформы, находит цифровые артефакты компании в теневых форумах и каналах. А технология «Защита бренда» позволяет выявить фишинговые сайты.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Сбер предлагает сегодня новую систему, которая внесет важный вклад в совершенствование системы кибербезопасности в России. Сегодня мы представили сообществу свою новую разработку Sber X-TI — интеллектуальную платформу управления киберугрозами. Она только что создана и прошла все пусконаладочные работы. Принять участие в пилотировании новой системы могут все желающие. В основе этой системы — уникальный опыт всей нашей команды противодействия киберугрозам. И мы готовы делиться этим опытом. Уверен, что ее массовое применение в компаниях различного профиля и масштаба поможет защитить от кибератак и бизнес, и его клиентов, а значит, и всех россиян».

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