ГК Softline объявляет о внедрении продуктов «Лаборатории Касперского» в Softline Universe для повышения безопасности пользователей

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, внедрила решения «Лаборатории Касперского» в Softline Universe. В рамках развиваемой в Softline Universe экосистемы, основанной на продуктах «Лаборатории Касперского», для защиты конечных точек были интегрированы Kaspersky Endpoint Security, для защиты почтового трафика от вредоносного программного обеспечения и спама – Kaspersky Secure Mail Gateway и Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA) как единая консоль мониторинга, анализа и реагирования на киберугрозы. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Softline Universe – это развивающаяся модель предоставления доступа к экосистеме прикладных интегрированных сервисов, вычислительным ресурсам и инфраструктуре через Интернет. Softline Universe представляет собой не просто совокупность безопасных программных продуктов и сервисов, предоставляемых посредством облачных технологий, это цифровая вселенная, позволяющая пользователям быстро настраивать и масштабировать свои приложения и услуги в зависимости от изменяющихся бизнес-требований, что обеспечивает более гибкое управление ресурсами и снижение затрат на ИТ.

Softline Universe – это комплексное программно-аппаратное решение, предоставляемое компанией Softline, которое включает в себя инфраструктуру, программное обеспечение, техническую поддержку и обучение. Это решение реализуется по модели «управляемого частного облака» и предоставляет заказчику отчуждаемый узел, который можно разместить в собственном дата-центре. Softline Universe включает серверную и сетевую инфраструктуру, а также клиентское оконечное оборудование.

С помощью продуктов «Лаборатории Касперского» пользователи Softline Universe смогут усилить информационную безопасность. Эти решения анализируют и распознают потенциально вредоносные действия и угрозы, позволяя пользователям принимать соответствующие меры для защиты своей цифровой жизни.

В рамках стратегического партнерства компании объединяют свои компетенции для предоставления безопасной и надежной среды пользователям Softline Universe. Партнерство ГК Softline и «Лаборатории Касперского» позволит развивать интегрированный экосистемный подход к безопасности. Для этого запланировано дальнейшее внедрение продуктов «Лаборатории Касперского» в Softline Universe.

«Мы видим, что интеграция Softline Universe и продуктов «Лаборатории Касперского» обладает очевидными преимуществами для наших пользователей, – сказал Валентин Мартыненко, архитектор по информационной безопасности ГК Softline. – Одним из главных направлений развития современных технологий является обеспечение безопасности, и наше сотрудничество будет способствовать надежной защите от широкого спектра киберугроз в Softline Universe».

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«Лаборатория Касперского» – международная компания в области информационной безопасности, предоставляющая продукты и услуги для защиты от киберугроз, обеспечивая безопасность миллионов пользователей по всему миру.

ГК Softline (ПАО «Софтлайн») — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 7700 сотрудников, в том числе около 2700 инженеров и разработчиков. В 2022 г. ее оборот превысил 70 млрд руб. В ГК Softline входят бренды и компании: AХОFT, «Девелоника», SL Soft, «Инферит», Infosecurity, «Стахановец», Soica, Robovoice, DeskWork, Workflowsoft, SoftClub, ЦВТ, «Академия Softline», ТЦ «Инженер», Polymatica, Robin и др.