Подтверждена совместимость ПО Kaspersky Hybrid Cloud Security и экосистемы виртуализации Space

Отечественный разработчик экосистемы виртуализации Space — «Даком М», и участник рынка кибербезопасности — «Лаборатория Касперского», провели испытания и подтвердили совместимость программных продуктов. Об этом CNews сообщили представители «Даком М».

Сертификат, полученный по итогам испытаний, подтвердил совместимость программных продуктов: Kaspersky Hybrid Cloud Security и ПО облачной платформы SpaceVM 6.2. Таким образом, функционируя на базе SpaceVM, ПО Kaspersky Hybrid Cloud Security обеспечивает безопасность и эффективность процесса цифровой трансформации, а также дает возможность оперировать большими и бизнес-значимыми сущностями, такими как «корпоративный ЦОД» или «корпоративная облачная платформа».

«Конфиденциальность и защита информации на данный момент являются определяющими факторами при выборе производителя для построения ИТ-инфраструктуры бизнеса. Совместное использование отечественных продуктов наших компаний позволит заказчикам оптимизировать работу своего предприятия и сохранить свои данные от нежелательного или вредоносного доступа. Мы рады, что нашей экосистеме Space удалось обеспечить полную совместимость с решением Kaspersky Security», — сказал Алексей Мензовитый, директор по продукту SpaceVM, ООО «Даком М».

«"Лаборатория Касперского» расширяет перечень поддерживаемых платформ, и мы рады видеть в их числе решения российских производителей. Важно, что разработчики облачных платформ, такие как "Даком М", делают шаг навстречу к безопасности. Благодаря этому пользователи экосистем будут не только обеспечены удобным инструментарием для цифровизации бизнеса, но и надежной, адаптированной под особенности платформы защитой», — отметил Максим Наумов, руководитель группы по разработке продуктов для защиты виртуальных сред «Лаборатории Касперского».

Kaspersky работает на отдельной персональной электронно-вычислительной машине, находящейся в той же локальной вычислительной сети, что и изделие. Многоуровневая защита от угроз активно борется с самым широким спектром кибератак, включая вредоносное ПО, фишинг и др.

Согласно аналитическим данным, количество кибератак в России, направленных на хищение конфиденциальных данных или тотальное уничтожение ИТ-инфраструктуры, увеличилось на 140% по сравнению с 2022 г.

Специалисты по кибербезопасности подтверждают, что сами кибератаки становятся более глобальными и серьезными. Необходимость оперативного закрытия таких инцидентов требует от российских предприятий новых шагов и дополнительных инструментов информационной безопасности.

Об этом свидетельствуют и исследования «Лаборатории Касперского», согласно которым российский бизнес в ближайшие три года увеличит ИБ-бюджеты на 14%.

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ООО «Даком М» — российский разработчик программного обеспечения и исследовательский (R&D) центр, создающий решения на основе облачных технологий для построения распределенных инфраструктур коммерческих и корпоративных предприятий различных масштабов.

Space — это марка линейки решений, разрабатываемых компанией «Даком М». Среди них — облачная платформа SpaceVM, предназначенная для развертывания корпоративных облачных сред и оснащения центров обработки данных, а также Space VDI — решение для организации виртуальных рабочих столов.

«Лаборатория Касперского» — международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 г. Портфолио «Лаборатории Касперского» включает в себя передовые технологии для защиты конечных устройств, ряд специализированных продуктов и сервисов, а также кибериммунные решения для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами.