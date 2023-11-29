Positive Technologies выпускает новую версию PT ISIM для промышленных компаний

Система глубокого анализа технологического трафика PT Industrial Security Incident Manager 4.4 теперь включает в себя расширенный контроль сетевых коммуникаций на современных цифровых энергообъектах по стандарту МЭК-61850. В продукте появился новый microView Sensor, который устанавливается на компактные промышленные ПК и предназначен для использования на небольших объектах автоматизации: подстанциях 6–10 кВ, тепловых пунктах, в цехах и инженерных системах ЦОД и зданий. Также упростился пользовательский интерфейс. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

В PT ISIM реализован расширенный контроль цифровых коммуникаций по стандарту МЭК-61850. Он используется в электроэнергетике для описания эталонной системы автоматизации при проектировании современных цифровых подстанций и других энергообъектов. Продукт может выявлять аномальные сетевые соединения, отказы и ошибки коммуникации по протоколам MMS и GOOSE, свидетельствующие о неправильной эксплуатации, некорректной настройке оборудования или попытках компрометации устройств.

«MicroView Sensor — упрощенная версия популярного сенсора NetView Sensor, — сказал Илья Косынкин, руководитель разработки продуктов для безопасности промышленных систем, Positive Technologies. — В новом сенсоре такая же функциональность, как в других версиях, кроме регистрации и хранения всего потока событий, — фиксируются только ключевые. Благодаря этому снизилась стоимость продукта. Кроме того, обновленные требования к аппаратным ресурсам дают возможность использовать систему на недорогих безвентиляторных промышленных ПК».

В новой версии PT ISIM усовершенствован механизм ручного объединения и разъединения узлов на схеме сети. Значительно изменился алгоритм автоматического объединения интерфейсов в узлы: теперь он работает стабильнее в сетях со сложной структурой. Алгоритм изменяет существующую схему сети только при выявлении новых интерфейсов, чтобы не вносить изменений там, где пользователь уже скорректировал все вручную.

В Overview Center появилась возможность открыть единый список инцидентов на одном экране, скрыв при этом географическую карту. Также упростился переход на детальное расследование инцидента в PT ISIM.

Обновление предыдущих версий теперь полностью централизованно для всех поддерживаемых операционных систем — ручное обновление дополнительных модулей не требуется.

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Positive Technologies — разработчик продуктов, решений и сервисов, позволяющих выявлять и предотвращать кибератаки до того, как они причинят неприемлемый ущерб бизнесу и целым отраслям экономики. Технологии компании используют более 3300 организаций по всему миру.