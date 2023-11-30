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«Серчинформ FileAuditor» взял под контроль серверы MS Exchange

Теперь ИБ-специалистам доступен аудит всей корпоративной почты на уровне почтового сервера.

DCAP-система «Серчинформ FileAuditor» может сканировать почтовый сервер MS Exchange и проводить контентный анализ всех писем, вложений и черновиков в корпоративной почте. Возможность реализована в рамках ноябрьского обновления продукта. Об этом CNews сообщили представители «Серчинформ».

FileAuditor напрямую подключается к почтовому серверу и анализирует письма «в покое», причем даже те, которые не сохраняются локально. Например, если пользователь зайдет в рабочую почту с устройства, не находящегося под контролем систем защиты, и создаст черновик с конфиденциальными сведениями, это окажется в зоне видимости службы ИБ благодаря аудиту DCAP-системы.

«Контроль почты – базовая задача внутренней ИБ, ранее реализовать ее силами DCAP было невозможно, хотя почтовый сервер – то же хранилище данных. Благодаря FileAuditor служба ИБ видит сразу, какой информацией обмениваются в компании: система анализирует содержимое каждого письма и помечает в зависимости от категории контента», – сказал Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики «Серчинформ».

Интеграция позволяет контролировать отдельные почтовые ящики, почту группы пользователей или все ящики корпоративного домена. FileAuditor проводит анализ содержимого почты по контенту и оповещает службу ИБ, если найдет конфиденциальные сведения. А при использовании в составе платформы вместе с DLP «Серчинформ КИБ» возможности расширяются: нежелательную почту можно будет заблокировать по меткам FileAuditor.

Ранее «Серчинформ» сообщала о повышении производительности FileAuditor при обработке графики, а также при локальном сканировании файловых серверов.

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«Серчинформ» — российский разработчик средств информационной безопасности. Создает инструменты для комплексной защиты данных: на уровне ИТ-инфраструктуры («Серчинформ SIEM»), рабочих станций пользователей и каналов передачи информации (DLP-система «Серчинформ КИБ»), файловой системы (DCAP-программа «Серчинформ FileAuditor»). Клиенты – более 4000 компаний по всей России и еще 20+ странах мира. Входит в НП «Руссофт», член АПКИТ. Имеет лицензии на деятельность ФСБ и ФСТЭК России.

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