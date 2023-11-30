Solar DAG — многофункциональное решение для защиты конфиденциальных данных

ГК «Солар» объявила о запуске нового многофункционального продукта Solar DAG. Решение предлагает рынку единый подход к контролю хранения и использования конфиденциальной информации. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Согласно исследованиям Gartner, 80% хранимых в организациях данных являются неструктурированными. В отличии от упорядоченного набора структурированной информации в базах данных, неструктурированная хранится в формате, который очень сложно поддается контролю и управлению с применением каких-либо стандартных инструментов и процессов. Кроме того, 70% сотрудников в организациях имеют доступ к данным, к которым его иметь не должны. Неэффективное управление данными приводит к существенному увеличению финансовых и репутационных рисков для бизнеса.

Сегодня управление доступом к неструктурированным активам является актуальной проблемой каждой крупной компании. Solar DAG помогает определить критичную и ценную информацию в общем массиве данных, что позволяет сконцентрировать внимание внутренних служб безопасности организации именно на ее защите.

Solar DAG обеспечивает контроль над всеми действиями, которые потенциально несут риск неправомерного использования данных. Решение обладает высокой производительностью и ориентировано на клиентов сегмента Enterprise. Возможность потоковой обработки до 100 млн событий на системах хранения данных в день и высокая скорость контентного анализа — до 1,5 ТБ в сутки — а также скорость выполнения запросов при построении отчетов позволяют работать с большим объемом информации и контролировать действия большого количества сотрудников организации.

Предприятия с развитой филиальной сетью смогут контролировать файловые сервера по всей сети благодаря поддержке работы в геораспределенном режиме. А в рамках централизованного использования системы Solar DAG позволяет настроить области видимости для администраторов каждого филиала в отдельности, что исключает возможность несанкционированного доступа к информации и статистике, которая находится вне зоны его ответственности.

«Решения линейки продуктового портфеля управления доступом ГК «Солар» позволяют нам уже сейчас предоставлять клиентам эффективную защиту конфиденциальных данных от киберугроз. Наши лучшие практики и технологии уже реализованы и помогают в Solar inRights автоматизировать идентификацию пользователей, а в Solar SafeInspect управлять привилегированным доступом. Интеграция существующих платформ с Solar DAG позволит усилить контроль доступа за счет увеличения уровня конфиденциальности неструктурированных данных, а также защитит их от утечки», — сказал директор департамента inRights ГК «Солар» Дмитрий Бондарь.

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Solar DAG – комплексное решение по управлению и контролю доступа к данным, которые хранятся и обрабатываются в неструктурированном и полуструктурированном виде на различных системах хранения, что позволяет минимизировать риски утечки конфиденциальной информации.

Группа компаний «Солар» — поставщик решений кибербезопасности, архитектор комплексной кибербезопасности. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, обучение ИБ-специалистов, аналитика и исследование киберинцидентов. С 2015 г. предоставляет ИБ-решения организациям от малого бизнеса до крупнейших предприятий ключевых отраслей. Под защитой «Солара» – более 850 крупнейших компаний России. Продукты и сервисы «Солара» объединены в домены экспертизы: «Безопасная разработка программного обеспечения», «Управление доступом», «Защита корпоративных данных», «Детектирование угроз и хакерских атак». Домены экспертизы закрывают все потребности заказчиков и включают собственные разработки, решения партнеров, услуги по созданию стратегии и архитектуры ИБ, консалтинг, обучение персонала.

Компания предлагает сервисы коммерческого SOC — Solar JSOC, экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, межсетевой экран нового поколения Solar NGFW, IdM-систему Solar inRights, PAM-систему Solar SafeInspect, анализатор кода Solar appScreener и др. ГК «Солар» развивает платформу для практической отработки навыков защиты от киберугроз «Солар кибермир». Работа центра исследования киберугроз Solar 4RAYS нацелена на изучение тактик киберпреступников. Полученные аналитические данные обогащают разработки Центра технологий кибербезопасности.

Штат компании — более 1800 специалистов. Подразделения «Солара» расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Технологии компании и наличие распределенных по всей стране центров компетенций позволяют ей работать в режиме 24/7.