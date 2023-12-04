PT Application Firewall защищает более 100 веб-ресурсов «Магнита» от кибератак

Межсетевой экран уровня веб-приложений PT Application Firewall от Positive Technologies обеспечивает всестороннюю защиту веб-ресурсов сети, размещенных в традиционных центрах обработки данных и развернутых на облачных платформах. С его помощью обеспечивается безопасность сайтов магазинов «Магнит», «Магнит косметик», «Магнит-аптека», а также удостоверяющего центра «Магнит», мобильного приложения сети и других ресурсов. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Осенью 2023 г. компания «Магнит», российская розничная сеть в России, внедрила PT Application Firewall при поддержке инженеров Positive Technologies.

После ухода западных вендоров ИБ с отечественного рынка «Магнит» искал российского поставщика межсетевых экранов уровня веб-приложений, который был бы готов быстро внедрить решение высокой мощности. Конкурс выиграла Positive Technologies. Преимуществами PT Application Firewall перед альтернативными решениями стали поддержка облачных сред, гибкость в реализации комплексных сценариев защиты, настраиваемых под требования клиента, а также оптимальность потребляемых им вычислительных мощностей.

В настоящее время PT Application Firewall в непрерывном режиме защищает от разнообразных веб-угроз, таких как сбор информации о внутренней конфигурации веб-ресурсов злоумышленниками, получение ими несанкционированного доступа к конфиденциальным данным, изменение информации в базах данных, получение паролей, манипуляции программой лояльности и злоупотребление доступом к API. В среднем за месяц PT Application Firewall выявляет и блокирует около 1000 событий высокой степени риска.

«Нашей главной задачей было поддерживать безопасную эксплуатацию веб-ресурсов, ни на минуту не оставляя их уязвимыми для киберпреступников. Возможности PT Application Firewall по блокировке угроз информационной безопасности и атак нулевого дня не уступают возможностям зарубежной системы, которую мы использовали ранее. Кроме того, продукт от Positive Technologies зарекомендовал себя как функциональный, производительный и отказоустойчивый», — сказал Александр Василенко, директор департамента информационной безопасности «Магнита».

«Одно из важных достоинств PT Application Firewall — это масштабируемая архитектура, позволяющая ему адаптироваться под профиль и нагрузку любой компании и защищать любое количество веб-ресурсов, которое, как правило, увеличивается в процессе развития бизнеса и его цифровизации, — отметил Всеволод Петров, руководитель практики по защите веб-приложений компании Positive Technologies. — Горизонтальное масштабирование продукта позволяет быстро увеличить количество обрабатываемого трафика за счет добавления вычислительных ресурсов и без замены оборудования. Это позволяет нашим клиентам оптимизировать свои затраты».

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Positive Technologies является разработчиком продуктов, решений и сервисов, позволяющих выявлять и предотвращать кибератаки до того, как они причинят неприемлемый ущерб бизнесу и целым отраслям экономики. Технологии компании используют более 3300 организаций по всему миру.