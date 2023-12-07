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«КриптоАРМ ГОСТ» совместим с почтовым сервером TEGU

Компания «Цифровые технологии» и «Лаборатория МБК» сообщили о подтверждении корректности совместного функционирования приложения для электронной подписи и шифрования со встроенным почтовым клиентом «КриптоАРМ ГОСТ» и почтового сервера нового поколения TEGU. Результаты проверки зафиксированы в отчете о результатах приемочного тестирования КриптоАРМ ГОСТ 3 с TEGU от 29 ноября 2023 г. Об этом CNews сообщили представители компании «Цифровые технологии».

TEGU – отечественный высоконагруженный почтовый сервер, разработанный в России с нуля. Работает на оборудовании заказчика (on-premise) под управлением ОС семейства Linux. Позволяет обмениваться данными с любыми почтовыми серверами по протоколу SMTP, поддерживает почтовых клиентов через IMAP/SMTP.

«КриптоАРМ ГОСТ» – универсальное решение для создания и проверки квалифицированной электронной подписи, шифрования файлов, управления цифровыми сертификатами. Начиная с версии 3, «КриптоАРМ ГОСТ» включает в себя встроенный почтовый клиент для безопасной отправки и получения сообщений и документов, поддерживающий алгоритмы ГОСТ при подключении по протоколу TLS к почтовым серверам и при обработке почтовых сообщений S/MIME (шифровании и подписи).

«В наше время использование криптографических средств трудно переоценить. Особенно важно распространение отечественных алгоритмов шифрования. Мы рады, что переписка пользователей Почтового сервера TEGU теперь надежно защищена инструментами "КриптоАРМ ГОСТ"», – отметил генеральный директор «Лаборатории МБК» Игорь Кальметов.

«Коллаборация наших компаний расширяет возможности пользователей, обеспечивая максимальную защиту информации, отправляемой по электронной почте», — отметил Александр Сидоров, коммерческий директор ООО «Цифровые технологии».

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