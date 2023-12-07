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Платформа PT ICS прошла успешные испытания на совместимость с системой «Арбитр»

Компании Positive Technologies и «СПИК СЗМА» протестировали совместимость платформы для защиты промышленности от киберугроз PT Industrial Cybersecurity Suite с интегрированной системой управления и безопасности «Арбитр». Разработанный компанией «СПИК СЗМА» комплекс программно-технических средств «Арбитр» предназначен для построения распределенных систем управления технологическими процессами и систем противоаварийной защиты объектов энергетики, химической и нефтехимической промышленности, нефтегазодобычи, нефтепереработки, целлюлозно-бумажного производства.

По результатам проведенных испытаний эксперты Positive Technologies и «СПИК СЗМА» подтвердили корректность совместной работы систем для построения защищенного технологического процесса на промышленных предприятиях.

«Надежность и скорость работы критически важна для промышленных предприятий. Тесты показали, что быстродействие и работоспособность системы „Арбитр“ и платформы PT ICS при совместном функционировании не нарушаются. Успешный результат испытаний позволяет использовать PT ICS для обеспечения безопасности значимых объектов критической инфраструктуры Российской Федерации, на которых будет установлена система „Арбитр“», — сказал Юрий Индык, технический директор компании «СПИК СЗМА».

«Совместное использование системы „Арбитр“ и PT ICS позволяет обеспечить высокий уровень защищенности и киберустойчивости систем АСУ ТП на критически важных промышленных предприятиях, а также соответствие требованиям законодательства по защите объектов критической информационной инфраструктуры страны», — отметил Андрей Кудеров, руководитель отдела по работе с технологическими партнерами Positive Technologies.

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