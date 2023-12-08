«Лаборатория Касперского», МСК «БЛ групп» и «Инспарк» объединяют усилия для создания кибериммунной городской инфраструктуры освещения и интеллектуальных транспортных систем

«Лаборатория Касперского», МСК «БЛ групп» и «Инспарк» создают технологический альянс по разработке и внедрению интеллектуальных систем умного города нового поколения c «врожденной» безопасностью. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Компании подписали соглашение. В его рамках они планируют создать ПАК (программно-аппаратный комплекс), чтобы объединить освещение автомобильных дорог, улиц, дворов, парков в единую интеллектуальную систему с кибериммунной защитой от всех современных информационных угроз. Это позволит повысить технологический уровень административных, а также промышленных объектов.

«Лаборатория Касперского» в этом альянсе станет поставщиком операционной системы KasperskyOS для кибериммунных IoT-устройств (контроллеров) и решений для комплексной безопасности, необходимых для защиты инфраструктуры умного города. МСК «БЛ групп», российский производитель светотехнической отрасли, спроектирует архитектуру взаимодействия приборов освещения и осветительных установок с контроллерами и запустит единый центр мониторинга. Компания займется производством необходимого оборудования, а также будет использовать собственные технологии автоматизированного проектирования освещения. На стороне «Инспарк» будет дальнейшее развитие облачной IoT-платформы, разработка контроллеров, создание специализированных приложений для мониторинга дорожной инфраструктуры и обработки данных.

К концу 2023 г. компании планируют начать реализацию крупных проектов федерального масштаба по трансформации систем городского освещения улиц и дорог в России. Кроме того, наработки технологического альянса имеют экспортный потенциал. Все участники проекта могут выходить на зарубежные рынки как в формате альянса, так и самостоятельно со своими решениями.

Созданные в рамках проекта решения также смогут применяться в сфере интеллектуальных транспортных систем (ITS), которые собирают данные о движении автомобилей, состоянии дорожного полотна, дорожных конструкций (мостов, туннелей), наличии осадков на данном участке дороги. Участники альянса ведут переговоры о пилотном проекте по этому направлению на одной из магистралей Московской области и планируют сотрудничество с еще одним партнером из транспортной отрасли.

«Лаборатория Касперского» оценивает, что к 2030 г. рынок контроллеров в России достигнет около $200 млн, а мировой рынок — $3,5 млрд.

«Интеллектуальная система городского освещения включает множество компонентов, в том числе световые приборы, различные датчики, управляющие механизмы и устройства, отвечающие за алгоритм работы системы освещения умного города. В таких киберфизических системах все большее значение имеет цифровой элемент, отвечающий за передачу и сбор критичных для работы системы данных. При этом важно помнить, что данные подвержены риску компрометации, поэтому защита необходима начиная от каждого элемента освещения до центра управления событиями. На уровне связки осветительных приборов с цифровыми системами мы договорились о создании кибериммунного решения — контроллера IoT. А на уровне центра обработки данных и дэшбордов интеллектуальной системы для их защиты будут использоваться корпоративные решения «Лаборатории Касперского»», — сказал Андрей Суворов, директор по развитию бизнеса KasperskyOS.

«Наша корпорация разрабатывает и производит все элементы систем освещения. Все наше производство — отечественное. Мы модернизируем устаревшие системы всех видов освещения в масштабах как объектов, городов, так и в целом страны, формируя новые системы на основе энергосберегающих современных технологий. На базе наших осветительных установок мы можем создавать системы как «умного» освещения, так и «умного» здания, жилого дома, производства, включая технологические функции, а также в целом города и страны. В этой связи мы также развиваем направление по построению систем «Умный город» верхнего уровня на «паутине» наших систем освещения по принципу построения «mesh-сеть» или «звезда» или их комбинации. Уверен, что наработанный нами опыт позволит в рамках созданного альянса вывести интеллектуальные системы «Умный город» на новый уровень для повышения качества жизни наших граждан, комфортности среды и безопасности наших городов и поселений, а также безопасности дорожного движения. Создание альянса дает новый мощнейший импульс для развития как светотехнической отрасли страны, так и радиоэлектронной и IT-отраслей, что повысит технологическую независимость России», — сказал Георгий Боос, президент МСК «БЛ групп».

«Убежден, что накопленный нами опыт в создании промышленной IoT-платформы «Инспарк», реализации проектов высоконагруженных систем мониторинга и управления множеством территориально распределенных объектов, конструировании и производстве специализированного оборудования внесет существенный вклад в работу альянса, а главное в опережающее развитие дорожной инфраструктуры России и повышение транспортной безопасности на основе отечественных разработок», — отметил Олег Крупенко, руководитель группы компаний «Инспарк».

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«Лаборатория Касперского» — международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 г. Технологии «Лаборатории Касперского» защищают более 400 млн пользователей и 220 тыс. корпоративных клиентов во всем мире. Компания также создает кибериммунные решения, которые базируются на микроядерной операционной системе KasperskyOS.

Международная светотехническая корпорация «БООС лайтинг групп» (МСК «БЛ групп») — светотехническое объединение, внесена Правительством России в перечень системообразующих организаций российской экономики. МСК «БЛ групп» — единственная компания на российском рынке светотехники, имеющая собственное производство всех элементов систем освещения — от опор и современных светодиодных светильников, в том числе самих светодиодов, до комплексных систем управления освещением («умное» освещение) и цифровых платформ для построения систем «Умный город» на «каркасе» светодиодных сетей наружного освещения. В составе МСК «БЛ групп» — более 30 специализированных по различным профилям услуг компаний, в том числе строительно-монтажных и эксплуатационных, семь производственных предприятий.

Группа компаний «Инспарк» работает на ИТ-рынке более 20 лет, является разработчиком собственной платформы Inspark.IoT Platform, специализированного оборудования (сенсоров, Edge-компонентов, в том числе с кибериммунной защитой), выполняет комплексные проекты внедрения, осуществляет интеграцию систем и разработку приложений. ГК «Инспарк» предлагает клиентам целостное решение от сбора достоверных данных с различных устройств и систем, до готовых инструментов визуализации и анализа информации.