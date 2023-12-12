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Около трети российских компаний считают важным проводить тренинги по повышению цифровой грамотности сотрудников

По сообщению «Лаборатории Касперского», две трети российских компаний (69%) за последние два года сталкивались как минимум с одним киберинцидентом, и подавляющее большинство пострадавших организаций (58%) назвали их серьёзными. Последствием более трети атак (36%) стала утечка конфиденциальных данных, в 21% случаев бизнесу был нанесён репутационный ущерб, а в 16% — финансовый. Более трети инцидентов (36%) произошло из-за ошибки сотрудника.

Среди ответных мер, которые компании считают важными принять для предотвращения потенциальных киберинцидентов, — внедрение специализированных тренингов как для ИТ-сотрудников (41%), так и для работников других подразделений (32%).

Один из инструментов для развития навыков кибербезопасного поведения — тренинги на платформе Kaspersky Automated Security Awareness Platform (ASAP). Теперь «Лаборатория Касперского» предлагает обучающую платформу ASAP и по модели on-premise. Это означает, что решение может быть установлено в инфраструктуру заказчика, на его серверы, и никто извне, в том числе разработчик, не будет иметь к нему доступ. При такой модели платформа может работать без использования интернета и компании полностью контролируют свои данные и инфраструктуру. Это особенно актуально для предприятий, которым необходим максимальный уровень конфиденциальности, например, в таких отраслях как финтех, промышленность, госсектор.

«Повышать уровень цифровой грамотности необходимо всем сотрудникам, независимо от размера организации и сферы их деятельности. Но часто компании, понимающие ценность подобных тренингов, опасаются обращаться к сторонним поставщикам: либо внутренняя политика не позволяет им хранить данные в облаке, либо у сотрудников есть запрет на выход в сеть. Как лидер в сфере кибербезопасности, мы заботимся о том, чтобы работники крупных компаний, в которых предъявляются повышенные требования к безопасности, были лучше осведомлены о киберугрозах. Поэтому теперь мы предоставляем возможность развернуть нашу обучающую платформу с тем же функционалом, что и в облачной версии, на локальных серверах. Пользователи получают доступ к обучающим материалам даже без подключения к интернету», — сказала Татьяна Шумайлова, эксперт направления повышения цифровой грамотности Kaspersky Security Awareness.

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