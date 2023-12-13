Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Softline объявила о внедрении системы расследования и предотвращения инцидентов внутренней безопасности Staffcop Enterprise в Softline Universe

ГК Softline («Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, и «Атом безопасность», вендор и разработчик системы расследования инцидентов внутренней безопасности Staffcop Enterprise, объявили об объединении системы Staffcop и экосистемы Softline Universe. Вендор дополнит портфель сервисов ГК Softline по обеспечению кибербезопасности.

Включение Staffcop в Softline Universe позволит предоставлять более надежные и безопасные услуги, обеспечивая защиту конфиденциальной информации и данных заказчиков.

Решение Staffcop – инструмент для контроля и обеспечения безопасности данных в организациях. Он позволяет пользователям выявлять, расследовать и предупреждать утечки информации, определять группы риска и мошеннические схемы. В функционал продукта включены возможности учета рабочего времени и контроля эффективности сотрудников.

Softline Universe – это активно развивающаяся модель предоставления доступа к экосистеме прикладных интегрированных сервисов, вычислительным ресурсам и инфраструктуре через интернет. С Softline Universe пользователи могут быстро настраивать и масштабировать свои приложения и услуги в зависимости от изменяющихся бизнес-требований, снижая таким образом затраты на ИТ.

«Концепция экосистемы Softline Universe предполагает ее наполнение современными, надежными и простыми в использовании ИТ-решениями. Важным параметром для включения продукта Staffcop в систему является его импортонезависимость. Программное обеспечение вендора в данном случае становится оптимальным решением, дополняющим портфель сервисов по организации кибербезопасности», – сказал Валентин Мартыненко, архитектор по информационной безопасности ГК Softline.

«Мы рады началу сотрудничества с ГК Softline. Партнерство с одной из крупнейших ИТ-компаний на российском рынке открывает перед нами новые возможности для развития. Мы уверены, что наше взаимодействие будет плодотворным и результативным», – отметил Юрий Драченин, заместитель генерального директора «Атом безопасность».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

На IVA Day 2023 эксперты обсудили импортозамещение в области ВКС

Сотрудники Amazon и онлайн-магазин разработали схематоз для покупки за треть цены

Лев Матвеев, «СёрчИнформ»: Запрос на аутсорсинг ИБ неуклонно растет

Инженер устроил ИТ-погром в крупном банке, когда его уволили за просмотр порно на рабочем месте

Станислав Логинов, Тюменская область: Мы ждем от отечественных ИБ-решений продвинутых технологий, в том числе с применением ИИ, которые компенсируют нехватку ИБ-специалистов

Уничтожена ИТ-инфраструктура крупнейшего сотового оператора Украины

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор однофазного источника бесперебойного питания Systeme Electric Smart-Save Online SRTSE2000RTXLI-NC: надежная защита в самых сложных условиях

Гаджеты для новогоднего настроения: выбор ZOOM

Лучшие TWS-наушники 2023 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Углерод — признак жизни на спутнике Юпитера?

Найдена причина странного расположения звезд возле центра нашей галактики

Крошечные морские существа раскрывают загадку происхождения нейронов
Показать еще