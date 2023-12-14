Kaspersky SD-WAN первым на рынке включили в реестр российского телекоммуникационного оборудования

Программно-аппаратные комплексы (ПАК), поставляемые в рамках решения Kaspersky SD-WAN ESR (K), получили статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения — первыми среди аналогичных решений на рынке. Их включили в соответствующий реестр Минпромторга России. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Такой статус дает ряд преимуществ организациям, которые планируют предоставлять сервис с использованием решений класса SD-WAN. Среди них — преимущества при госзакупках, возможность оперативно получить заключение Госкомиссии по радиочастотам, бесплатная экспертиза заявок операторов связи. Также производители российского оборудования смогут экспортировать его в СНГ и другие дружественные страны при поддержке Минпромторга. В этот список на данный момент входит 28 государств, в том числе Китай, Вьетнам, ОАЭ, Сербия, Турция, Египет.

Почему это важно. Kaspersky SD-WAN может использоваться в разных сферах, например в промышленности, финансовом секторе, транспорте, розничной торговле, телекоммуникациях. Подтвержденный статус оборудования российского происхождения особенно важен для всех субъектов, относящихся к системообразующим предприятиям. 14 ноября 2023 г. вышло постановление Правительства России № 1912 о порядке перехода таких организаций на доверенные программно-аппаратные комплексы, из которого следует, что они должны перейти на использование в инфраструктуре отечественных программно-аппаратных комплексов.

Подробнее о реестре. В рамках процесса импортозамещения был создан Единый реестр радиоэлектронного оборудования российского происхождения Минпромторга России. В нем отдельно выделен Реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП). Включение в этот перечень подтверждает российское происхождение продукта и дает право на поддержку со стороны государства.

«Kaspersky SD-WAN — это комплексное решение, которое включает в себя и программное обеспечение, и оборудование. Полученный статус говорит о том, что наш продукт соответствует всем национальным стандартам и безопасен как технология — это касается как ПО, так и самого оборудования. Все это подтверждает высокий уровень зрелости созданного ПАК», — сказал Максим Каминский, менеджер по развитию бизнеса SD-WAN/SASE «Лаборатории Касперского».

«На текущий момент Kaspersky SD-WAN — единственное в своем сегменте решение на отечественном рынке, которое имеет статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения. Это имеет большое значение как для отрасли в целом, так и для организаций, которые реализуют стратегию импортозамещения: они могут быть уверены в высоком качестве технологии и использовать все ее преимущества», — отметила Анна Кулашова, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ.