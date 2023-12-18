«Инфотекс» получила сертификат ФСБ России на ПМДЗ уровня UEFI BIOS ViPNet SafeBoot 3

«Инфотекс» объявила о получении сертификата ФСБ России на программный модуль доверенной загрузки (ПМДЗ) уровня UEFI BIOS ViPNet SafeBoot 3.

Сертификат № СФ/527-4669 от 6 декабря 2023 г. удостоверяет, что ViPNet SafeBoot 3 соответствует требованиям к механизмам доверенной загрузки ЭВМ (класс защиты 2, класс сервиса Б) и может использоваться для защиты от несанкционированного доступа к информации, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну. Полученный сертификат подтверждает возможность применения ViPNet SafeBoot 3 в сценариях, где ранее было доступно только применение аппаратно-программных модулей доверенной загрузки.

ViPNet SafeBoot 3 – новое поколение программного модуля доверенной загрузки, за счет использования множества дополнительных механизмов защиты UEFI BIOS и платформы в целом, например, контроля программных SMI, защиты от записи в WPBT, защиты прямой записи из BIOS на диск и других механизмов защиты, обеспечивающее беспрецедентный набор функций для МДЗ.

ViPNet SafeBoot 3 сертифицирован по требованиям ФСБ России и ФСТЭК России. Модуль предназначен для создания точки доверия к платформе и её компонентам, загрузке операционной системе. Ключевыми задачами ViPNet SafeBoot 3 являются разграничение доступа к платформе, защита UEFI BIOS, контроль неизменности и защита компонентов персонального компьютера, а также организация доверенной загрузки штатной операционной системы.

ViPNet SafeBoot 3 представлен в двух исполнениях: Исполнение 1 сертифицировано по требованиям и ФСБ России, и ФСТЭК России. Функциональные возможности Исполнения 1 ViPNet SafeBoot 3 ограничены платформой, не содержат механизмов удаленного управления, интеграции с внешними системами (LDAP); Исполнение 2 сертифицировано только по требованиям ФСТЭК России. Исполнение 2 ViPNet SafeBoot 3 поддерживает удаленное управление, взаимодействие с сетевыми каталогами и другими средствами ИБ направления защиты конечных узлов.

Исполнение 1 ViPNet SafeBoot 3 применимо для защиты информационных систем, требующих аттестации по требованиям ИСПДн, ГИС, АСУ ТП, КИИ, а также систем, создаваемых по требованиям ФСБ России.

«Еще совсем недавно даже мысль о существовании программного средства доверенной загрузки, удовлетворяющего требованиям ФСБ РФ и ФСТЭК РФ, воспринималась как утопия. В создании ViPNet SafeBoot 3 воплощена глубокая экспертиза компании в разработке СЗИ и СКЗИ, что позволило нам первыми на российском рынке получить уникальное универсальное сертифицированное изделие. Наши заказчики могут использовать ViPNet SafeBoot 3 при аттестации защищенных СКЗИ рабочих мест современных автоматизированных информационных систем ИСПДн, ГИС, АСУ ТП, КИИ, используя комплексный подход, без необходимости построения сложных интеграционных решений и компромиссов по безопасности», – отметил Николай Смирнов, директор по продуктам «Инфотекс».