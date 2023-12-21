«Серчинформ» обучила основам информационной безопасности 10 тыс. госслужащих в 2023 году

В 2023 г. компания «Серчинформ» обучила порядка 10 тыс. человек на курсах повышения уровня ИБ-грамотности. Слушателями стали руководители и специалисты федеральных ведомств, а также региональных и местных органов власти и учреждений из более чем 13 регионов России и стран СНГ: Республики Татарстан, Калужской, Белгородской, Мурманской областей, Чукотского автономного округа и др. Также в обучении приняли участие сотрудники более 300 объектов КИИ: промышленных предприятий, организаций транспорта, финансовых и медицинских учреждений. Об этом CNews сообщили представители компании «Серчинформ».

Обучение проводится бесплатно для всех участников в формате онлайн-вебинаров с сессией вопросов и ответов. Программы имеют отраслевую специфику и адаптированы как для специалистов с глубокими знаниями в области ИБ, так и для рядовых сотрудников.

Курс «Защита рабочих и личных данных» позволяет широкому кругу слушателей, не имеющих продвинутых ИТ- и ИБ-компетенций, узнать, как не пострадать от действий киберпреступников, как обеспечить сохранность персональных данных, защитить служебную информацию и противодействовать социальной инженерии.

«Цифровизация госуправления, автоматизация рабочих мест, внедрение цифровых сервисов вместе с ростом киберугроз обусловливают необходимость обучения госслужащих ИБ-компетенциям, особенно это актуально для сотрудников административных подразделений, не являющихся ИТ- или ИБ-специалистами. На вебинаре «Серчинформ» коллеги получили необходимую информацию для обеспечения информационной безопасности в ежедневной рабочей деятельности. Считаем целесообразным дальнейшее проведение таких мероприятий», - сказал Иван Игнатьев, руководитель департамента информационной безопасности министерства цифрового развития и ИКТ Новгородской области.

Отраслевой курс «ИБ в здравоохранении» направлен на пользователей информационных систем и ИТ- и ИБ-специалистов в медицинских учреждениях и освещает нормативные требования к защите данных, практику противодействия киберугрозам с помощью организационно-технических мер на уровне организации и персональных рабочих мест.

«Обучение персонала медицинских учреждений ИБ-грамотности обусловлено как статусом КИИ, так и количеством особо чувствительных данных, находящихся в работе у сотрудников, не имеющих продвинутых компетенций в ИТ и кибербезопасности. Эксперты «Серчинформ» успешно провели учебные мероприятия, актуальная информация об угрозах и способах им противодействия была донесена в доступной форме, насыщена практическими примерами и рекомендациями. Мы считаем, что проведение таких мероприятиях целесообразно в организациях всех уровней системы здравоохранения», - отметил Виктор Сурков, руководитель отдела информационной безопасности ФГБУ «НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина» Минздрава России.

На курсе «Информационная безопасность: промышленность», проводившемся при поддержке Минпромторга России и ФГУП НПП «Гамма» рассмотрены темы, связанные с нормативной базой защиты АСУ ТП и объектов критической информационной инфраструктуры. Также эксперты вендора разобрали реальные кейсы противодействия киберинцидентам на производстве.

«Обучение кибербезопасности сейчас как никогда актуально и для руководителей, и для специалистов по ИТ и защите данных, и для пользователей информационных систем. Повышение киберграмотности сотрудников, работающих с конфиденциальными данными, позволяет минимизировать риск инцидентов, происходящих из-за человеческого фактора, а руководителям и специалистам по защите данных компаний – субъектов критической информационной инфраструктуры необходимо быть в курсе изменений нормативной базы и актуальных методик защиты информации. Мы привлекли коллег из всех этих категорий к участию в вебинаре «Серчинформ». На мероприятии были рассмотрены актуальные вопросы кибербезопасности в экспертной, но понятной форме. Считаем практику проведения таких учебных вебинаров полезной и целесообразной к дальнейшему распространению», – сказал Владимир Орешин, заместитель генерального директора по режиму и безопасности АО «Плазма».

«Серчинформ» проводит бесплатные просветительские мероприятия с 2020 г., за это время курсы были проведены для государственных учреждений и организаций 55 субъектов России, мероприятия в общей сложности посетили более 60 тыс. человек.