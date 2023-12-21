В системе управления доступом RooX UIDM появился API Gateway

В систему управления доступом RooX UIDM добавлен API Gateway — универсальный конфигурируемый шлюз для управления доступом в информационные системы. API Gateway облегчит переход на единую систему аутентификации (Single Sign-On), усилит безопасность приложений и API, снизит затраты на безопасность. Благодаря этому шлюзу подключение новых приложений к системе аутентификации можно осуществлять без участия разработчиков. Об этом CNews сообщили представители RooX.

При внедрении единой системы аутентификации в крупной компании могут встретиться следующие обстоятельства, усложняющие цифровую трансформацию: необходимо обеспечить единообразной авторизацией десятки и даже сотни приложений и API, которые созданы в рамках различных технологических стеков, и среди которых могут быть легаси-приложения и облачные сервисы.

При этом выделенный ресурс на доработки в части функций управления доступом органичен, а доступ к исходным кодам приложений может быть затруднен или невозможен.

Кроме того, защищенность приложений может быть недостаточна или не соответствовать актуальным стандартам и нормативам безопасности (например, может отсутствовать поддержка мультифакторной аутентификации).

Новый API Gateway в RooX UIDM облегчит внедрение Single Sign-On: избавит от необходимости дорабатывать функциональность авторизации в каждом приложении или API, предоставит возможность простой настройки подключения новых приложений. Также он обеспечит надежный уровень защиты приложений благодаря применению единых современных правил авторизации.

«В рамках микросервисной архитектуры RooX UIDM мы отделяем вопросы безопасности от бизнес-логики. Такой подход позволяет обеспечивать более высокий уровень защиты», — сказал главный архитектор RooX Константин Корсаков.

API Gateway в RooX UIDM работает по принципу обратного прокси, прерывая входящие HTTP-запросы. Он анализирует данные пользовательской сессии, URL, заголовки и фрагменты тела запроса, IP-адрес источника, данные из HTTPS-сертификата и другие параметры.

Подключение приложений и API и настройка правил доступа для них может осуществляться без участия разработчиков. Для каждого URL можно задать критерии отбора запроса и перечень необходимых действий при удовлетворении этому критерию. Среди доступных действий проверка прав доступа, переадресация на форму аутентификации или ввода OTP-кода, видоизменение, маршрутизация или блокировка запроса и др.

В целях безопасности API Gateway в RooX UIDM осуществляет регистрацию событий обработки запросов, а также может ограничить информацию, передаваемую в приложение.

Для легаси-приложений API Gateway может скрытно запустить сессию, поддерживать ее и предоставлять многопользовательский доступ к этому приложению.

API Gateway в RooX UIDM рассчитан на высокую нагрузку, поддерживает трассировку запросов, централизованное логирование и мониторинг.

***

Roox (ООО «Рукс солюшенс») — российская ИТ-компания с 12-летним опытом, которая специализируется на аутентификации и авторизации и разработке веб-платформ для корпоративного сектора. Решениями компании пользуется около 50 млн пользователей в год.

Roox UIDM — российская система управления аутентификацией и авторизацией. Она разработана для защиты доступа к финансам и чувствительным данным клиентов и партнеров средних и крупных организаций, входит в реестр отечественного ПО.