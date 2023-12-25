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«ICL Техно» и «Код безопасности» подтвердили совместимость продуктов

«ICL Техно» и специалисты «Код безопасности» подтвердили успешное завершение процесса тестирования совместимости реестрового сервера teamRAY 2122-2U-M с программно-аппаратным комплексом «Соболь».

В процессе получения сертификата инженеры компании-партнера провели тщательное тестирование и проверили работу сервера teamRAY 2122-2U-M с установленным комплексом «Соболь» версии 4.4 в форм-факторе PCI-E, разработки «Код безопасности», подобрав все необходимые параметры для обеспечения беспроблемной работы системы.

Сервер teamRAY 2122-2U-M представляет собой высокопроизводительную модель, спроектированную с учетом последних требований к обработке данных и обеспечению безопасности. Это один из немногих серверов на новом, третьем поколении процессоров Intel Xeon Scalable. Кроме того, данная модель успешно прошла все необходимые стрессовые и нагрузочные тестирования в собственных лабораториях компании и внесена в реестр Минпромторга России, что подтверждает ее соответствие отечественным стандартам качества и безопасности.

В линейке продуктов «Код безопасности» — уникальные разработки, способные обеспечить полную защиту базовой ИТ-инфраструктуры: конечных станций и серверов, периметра сети, современных виртуальных инфраструктур и мобильных устройств.

Совместное решение «ICL Техно» и «Код безопасности» актуально для органов государственной власти, учреждений образования, здравоохранения, промышленных и торговых предприятий, которым требуются надежные высокотехнологичные продукты, способные стать достойными конкурентами иностранным аналогам.

«Сертификат совместимости подкрепляет наши усилия по постоянному развитию и обеспечению инноваций в сфере серверных решений. Мы гордимся тем, что наш сервер и аппаратно-программный комплекс «Соболь» теперь имеют официальное признание и подтверждение их совместимости», – сказал Ильдар Вагизов, коммерческий директор «ICL Техно».

«Мы приветствуем усилия коллег из «ICL Техно» по обеспечению совместимости наших решений, это большой шаг для клиентов компании как в возможностях диверсификации ИБ-инструментов, так и в переходе на российские решения в рамках импортозамещения», – сказал коммерческий директор «Кода безопасности» Фёдор Дбар.

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