«Лаборатория Касперского» представила Kaspersky Who Calls REST API

«Лаборатория Касперского» выпустила сервис для среднего и крупного бизнеса — Kaspersky Who Calls REST API. Это ещё одно решение, которое наравне с приложением Kaspersky Who Calls и набором библиотек Kaspersky Who Calls SDK предоставляет технологии для защиты от телефонного мошенничества и спама. Новый продукт реализован в виде веб-сервиса.

Решение позволяет компаниям по запросу получать информацию об интересующем номере. Она включает в том числе отметку о его репутации (есть ли жалобы на спам), название организации (если номер принадлежит компании) и категорию. Это позволяет выявлять злоумышленников или, например, нежелательные рекламные звонки, что актуально для различных служб по работе с клиентами.

Финансовые организации могут использовать новое решение, чтобы вовремя распознавать мошенничество — например, при переводах по номеру телефона. Компании, которые принимают заказы по телефону или работают с самозанятыми, получают возможность интегрировать Kaspersky Who Calls REST API с CRM-системами и автоматически получать информацию о номерах. Сервис помогает бороться с потоком спам-звонков, которые ухудшают качество работы колл-центров, отнимают время операторов.

Расширение портфеля продуктов «Лаборатории Касперского» происходит на фоне стабильно высокого уровня телефонного спама: по данным Kaspersky Who Calls, осенью 2023 г. различные нежелательные звонки получали 94% пользователей. К тому же происходят изменения в ландшафте телефонного мошенничества: злоумышленники не только не снижают обороты, но и усложняют свои схемы, используют разные каналы связи. Только в ноябре почти 19% российских пользователей получали такие звонки.

«Для определения номеров и присвоения им репутации в нашем решении используется комплекс различных технологий, в том числе несколько моделей машинного обучения. Это позволяет повысить точность и качество вердикта. Наши продукты реализованы таким образом, чтобы обеспечить минимальное время ответа и возможность эффективной работы в режиме реального времени под большой нагрузкой, что крайне важно для колл-центров и служб поддержки», — сказал Дмитрий Швецов, руководитель инфраструктуры Kaspersky Who Calls.