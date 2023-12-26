За безопасностью кузбасских многоэтажек следят почти 1000 видеокамер «Ростелекома»

В Кемеровской области растет число жителей, которые пользуются умными решениями компании «Ростелеком» для дома. По данным провайдера, в Кемеровской области наиболее востребованной в 2023 г. стала цифровая услуга «Видеонаблюдение». С помощью камер кузбассовцы контролируют домашнюю безопасность и присматривают за близкими.

Больше всего «Видеонаблюдение» устанавливают жители Кемерова и Новокузнецка. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Система позволяет оперативно реагировать на нештатные ситуации и сводит к минимуму нарушения общественного порядка, предотвращает кражи и помогает решить сложные ситуации, связанные с ДТП. Видео доступно для просмотра онлайн или в защищенном облачном архиве через единое мобильное приложение «Ростелеком Ключ». С его помощью на смартфоне или планшете можно следить за обстановкой, получать уведомления о любых движениях, делиться записанным видео. Эти полезные функции особенно актуальны для удаленного присмотра за детьми, пожилыми родственниками и даже за домашними животными.

«Умные устройства становятся незаменимыми помощниками в повседневной жизни кузбассовцев. Они обеспечивают новый уровень комфорта и безопасности. А за удобство всех сервисов отвечает приложение «Ростелеком Ключ». Сегодня жители 20 новостроек региона уже являются активными пользователями этого решения, где помимо видеонаблюдения есть и другие полезные сервисы», - сказал директор по работе с массовым сегментом Кемеровского филиала «Ростелеком» Дмитрий Германовичус.

В приложение «Ростелеком Ключ» также интегрирована услуга «Умный домофон». Открыть дверь посетителям и гостям теперь можно в один клик, а для врачей или курьеров сгенерировать временный код доступа. Такая функция защищает жильцов от нежелательных визитеров. Пользоваться сервисом можно 24/7 даже вдали от дома – в командировке или на отдыхе. Подобным образом работает и услуга «Умный шлагбаум», которая позволяет распознавать и пропускать машины жильцов, экстренных служб или спецтранспорта.

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Кемеровский филиал ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Кемеровской области.

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей. «Ростелеком» является игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим 48 млн абонентов.