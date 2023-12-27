Разработчик NGR Softlab получил сертификат ФСТЭК на продукт класса PAM Infrascope

Российский разработчик решений информационной безопасности NGR Softlab сообщает о прохождении сертификации Федеральной службой по техническому и экспортному контролю программного комплекса Infrascope по четвертому уровню доверия. Решению «Система контроля привилегированных учетных записей Infrascope» присвоен сертификат №4752. Сертификат покрывает весь обширный функционал продукта и распространяется на все модули. Об этом CNews сообщили представители NGR Softlab.

Infrascope обладает широким диапазоном функций «из коробки» для гибкого управления доступами и контроля привилегированных пользователей в режиме реального времени с возможностью записи всех действий. Уже в базовой конфигурации Infrascope включает более 60 коннекторов и легко масштабируется под запросы организации любого размера, обеспечивая надежную работу в высоконагруженных средах со стандартным сервером.

Благодаря модульной архитектуре, решение подходит не только службам ИБ, но и для нужд подразделений экономической безопасности, собственной безопасности и информационных технологий.

Infrascope позволяет заказчику: защитить доступы, контролировать и предотвращать нежелательные действия различных пользователей в реальном времени; выполнять нормативные требования по защите информационных систем персональных данных (ИСПДн), государственных информационных систем (ГИС), критической информационной инфраструктуры (КИИ), финансовых систем (ГОСТ Р 57580.1-2017) и других стандартов ИБ, в том числе международных (GDPR, PCI DSS, ISO 27002, и пр.); использовать решение как корпоративный менеджер паролей, менеджер сессий, а также инструмент многофакторной аутентификации (MFA).

«Получение сертификата ФСТЭК – это большая работа, проделанная нами, чтобы гарантировать российским компаниям и организациям максимальный уровень защищенности цифровой инфраструктуры от инцидентов и утечек информации, — отметил генеральный директор NGR Softlab Дмитрий Пудов. — Теперь программный продукт Infrascope обеспечивает выполнение требований регулятора, что является важным аспектом для большого количества заказчиков и партнеров из самых разных отраслей».

Разработчики NGR Softlab оснастили продукт рядом функций: автоматизация привилегированных задач, которая позволяет выстраивать сложные схемы использования решения класса PAM; выстраивание гибких политик при обращении пользователей к базам данных с применением списков разрешенных и запрещенных команд с ведением логирования всех действий; журналирование доступа к данным c возможностью применения политик и маскирования данных в реальном времени; полная поддержка TACACS+ (AAA). Совокупное применение всего функционала протокола и возможностей PAM: логирование, контроль доступа, применение политик безопасности.

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Российский разработчик решений по информационной безопасности NGR Softlab работает на рынке с 2019 г. В портфеле компании представлены интеллектуальные системы по управлению безопасностью, инструменты анализа и мониторинга ИБ. Продукты NGR Softlab включены в реестр российского ПО. Центр исследований и производство расположены в России.