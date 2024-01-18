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Ideco выпустила новую версию межсетевого экрана Ideco UTM 15.7

Компания Ideco выпустила новый релиз сертифицированного ФСТЭК России версию Ideco UTM 15.7. Этот релиз предлагает улучшенные функции и возможности для государственного сектора, компаний, работающих с конфиденциальной информацией от различных внутренних и внешних угроз. Об этом CNews сообщили представители Ideco.

Среди новых возможностей UTM 15.7 коснулись обновлений на базе ядра Linux 6.1 предназначена для улучшения производительности и безопасности системы. Для обеспечения дополнительного слоя защиты, система позволяет использовать расширенную базу правил предотвращения вторжений от «Лаборатории Касперского». С целью улучшения производительности и устойчивости опубликованных веб-ресурсов, доступна возможность балансировки трафика на несколько серверов с помощью обратного прокси-сервера. Для эффективной работы с мультимедийными данными система поддерживает пропуск мультикаст-трафика с использованием IGMP Proxy, а для упрощения управления пользовательскими данными система позволяет входить в домен ALD Pro и интегрироваться с отечественными ОС и доменами созданными на базе Samba DC (в т.ч. BaseALT Linux).

Теперь используется поддержка WCCP L2/L3 для фильтрации перенаправленного веб-трафика, а также интеграция с сервисом «Мультифактор» для использования многофакторной аутентификации при подключении по VPN. Обновлен модуль L7-фильтрации - добавлены новые протоколы в Контроль приложений: ADS_Analytic (рекламные трекеры), AdultContent (сервисы распространения порно-контента), SRTP, улучшено определение приложений для повышения контроля и безопасности системы.

Среди других изменений: была произведена оптимизация обработки трафика DPI-модулями в многоядерных конфигурациях, что привело к увеличению эффективности работы системы и улучшению производительности. Журналы и настройки syslog были перенесены в раздел «Отчеты и журналы», что улучшит доступность и удобство работы с этой информацией. В главном дашборде было добавлено количество сессий в виджете top5, что позволит пользователям быстро оценить текущую активность и загруженность системы. Модуль системы предотвращения вторжений был обновлен, чтобы обеспечить более надежную защиту от потенциальных угроз и улучшить общую безопасность системы.

«Мы уверены, что новый релиз Ideco UTM 15.7 станет надежной защитой информационных систем и поможет предотвратить множество потенциальных угроз. Среди новых возможностей Ideco UTM 15.7 можно отметить улучшенную систему мониторинга и аналитики, расширенные функции контроля доступа, повышенные скорость и надежность работы. Новая версия — усиленная защита от утечек данных», — сказал Дмитрий Хомутов, директор Ideco.

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«Айдеко» — российский разработчик программных продуктов для фильтрации трафика, защиты сетей и развития сетевых инфраструктур любого уровня сложности, входящий в Ассоциацию разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», некоммерческого партнерства «Руссофт», некоммерческого партнерства «Форум независимых разработчиков программного обеспечения» (ISDEF).

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