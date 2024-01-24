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Nubes подтвердил соответствие облака требованиям Банка России

Сервис-провайдер Nubes успешно прошел проверку по ГОСТ Р 57580.1-2017. По ее итогам облако NGcloud получило высокую оценку соответствия требованиям Центробанка к защите информации. Об этом CNews сообщили представители Nubes.

Облако подтвердило соответствие стандарту по усиленному уровню защиты (УЗ-1). Специалисты лицензированного аудитора «Кард Сек» детально изучили системы и процессы провайдера по обеспечению безопасности информации клиентов в облаке. В частности, эксперты проверили, как в NGcloud защищают доступ к виртуальным ресурсам. Также специалисты оценили, как контролируются целостность и защищенность облачной инфраструктуры, предотвращаются атаки и утечки данных.

Итогом проверки стал высокий коэффициент соответствия NGcloud стандарту — 0,92 из 1,00. Такой результат означает, что организационные и технические меры защиты информации выполняются полноценно и на постоянной основе. Соответствие облака стандарту помогает компаниям, которые размещают здесь свои системы, выполнять требования Банка России и ГОСТ Р 57580 в частности.

ГОСТ Р 57580.1-2017 — один из важнейших стандартов, определяющих правила проведения финансовых операций в России. В том числе документ указывает, как защищать банковскую информацию и данные клиентских карт в Сети. Требования распространяются на банки, онлайн-магазины и другие организации, где используются платежные системы.

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NGcloud — аттестованное по 152-ФЗ облако со встроенными инструментами для защиты от DDoS-атак L3/L4, сканирования IP-адресов, сбора и анализа логов. Дополнительно резиденты облака могут подключать WAF, NGFW, MFA и другие сервисы от провайдера. Заявленный уровень доступности NGсloud составляет 99,99%.

Nubes (ООО «Нубес») — ИБ-ориентированный провайдер облачных сервисов и услуг colocation на базе собственного дата-центра Tier III. Компания создает защищенную ИТ-инфраструктуру для безопасной работы ИТ-сервисов среднего и крупного бизнеса.

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