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«Группа Астра» подтвердила совместимость клиентской части программного комплекса «Стахановец» с ОС Astra Linux

«Группа Астра» и «Стахановец» провели испытания, подтвердив корректную работу клиентской части программных комплексов «Стахановец 9» и «Стахановец 10» под управлением операционной системы Astra Linux Special Edition. По результатам тестов в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra выдан сертификат о совместимости под номером 15401/2023. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Astra Linux — российская операционная система с широким современным функционалом и комплексом средств защиты информации, позволяющих обеспечить максимальный уровень ИТ-безопасности. Продукт включен в реестр Минцифры, имеет сертификаты всех регуляторов и может применяться в различных информационных системах, в том числе обрабатывающих любые конфиденциальные данные. ОС Astra Linux используют государственные и частные организации, госкорпорации и концерны, промышленные предприятия и объекты критической информационной инфраструктуры.

«Стахановец» — программный комплекс для защиты персональных и коммерческих данных с широким функционалом кадровой аналитики. Предназначен для информационной защиты бизнеса: выявления и предотвращения утечек информации (DLP), проведения расследований, включая оценку поведения сотрудников и анализатор рисков, и решения кадровых задач: сквозная аналитика продуктивности, профилирование персонала и снижение текучести. Продукт входит в реестр Минцифры России, имеет сертификат ФСТЭК IV уровня доверия. Среди заказчиков как государственные структуры, некоммерческие учреждения, небольшой частный бизнес, так и крупные отраслевые компании, например, более 15 компаний из списка Forbes Russia.

«Astra Linux обеспечивает необходимый уровень безопасности, на котором можно надежно строить дальнейшую защиту данных. Механизмы мандатного контроля ОС Astra Linux позволяют предотвратить несанкционированный доступ к DLP-системе и ее настройкам. Шифрование может быть использовано для защиты конфиденциальной информации. Наконец продвинутые возможности аудита и журналирования событий помогают отслеживать действия, связанные с потенциальными утечками данных и быстро реагировать на инциденты. Таким образом, установив клиентскую часть ПК «Стахановец», предназначенного для защиты коммерческих данных и кадровой аналитики, на ОС Astra Linux, заказчики получат полноценный программный стек, позволяющий поднять информационную безопасность на качественно новый уровень», — сказал Дмитрий Тараканов, руководитель департамента развития технологического сотрудничества «Группы Астра».

«Все больше российских компаний переходят на отечественные операционные системы, которые отвечают всем требованиям законодательства РФ. Поэтому нам было важно подтвердить корректную работу «Стахановец» на ОС Astra Linux. Плюс это предоставляет заказчикам выбор оптимального технологического стека в рамках импортозамещения», — отметил операционный директор «Стахановец» Александр Канатов.

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари СиАйЭс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

«Стахановец» — российский разработчик одноименного программного комплекса для защиты коммерческих данных и кадровой аналитики. Запатентованное ПО «Стахановец» предназначено для выявления и предотвращения утечек информации (DLP), проведения расследований, включая оценку поведения сотрудников на рабочем месте и анализатор рисков, включая решение кадровых задач. Продукт представлен на ИТ-рынке России с 2009 г., входит в реестр отечественного ПО, сертификация ФСТЭК IV уровня доверия.

Компания «Стахановец» разрабатывает решения более 15 лет, является аккредитованной Минцифры ИТ-компанией. Официальный резидент «Сколково» с 2015 г., осуществляющий движение научно-технического прогресса, и лауреат гранта от Фонда содействия инновациям.

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