«Континент-АП» для Linux от «Кода Безопасности» получил сертификат соответствия ФСБ России по требованиям к СКЗИ

Согласно сертификату соответствия ФСБ России № СФ/124-4734, «Континент АП 4.1» для Linux теперь соответствует требованиям к СКЗИ, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, классов КС1 (исполнение 4), КС2 (исполнение 5), КС3 (исполнение 6). Об этом CNews сообщил представитель «Кода Безопасности».

«Для компании это большой шаг в направлении поддержки заказчиков, которые уже перешли или рассматривают переход на Linux. Чем раньше российские разработчики смогут адаптировать свои решения к операционной системе Linux, тем быстрее страна сможет укрепить цифровой суверенитет. Мы рады, что стали одними из первых в этой работе», – сказал коммерческий директор «Кода Безопасности» Фёдор Дбар.