МТС получила государственную аккредитацию для работы с биометрическими данными

МТС объявила о том, что 15 января вошла в список организаций, получивших государственную аккредитацию в сфере аутентификации на основе биометрических персональных данных.

Государственная аккредитация позволит компании осуществлять работу с биометрическими данными в Единой биометрической системе (ЕБС), а также оказывать соответствующие услуги коммерческим компаниям, которые не имеют возможности самостоятельно получить аккредитацию или не имеют достаточной технологичной базы. Кроме того, биометрия через коммерческую биометрическую систему (КБС) позволит игрокам на рынке сократить издержки за счет более выгодных условий и в значительной степени упростить технологическую реализацию.

«В 2022 г. МТС приобрела компанию VisionLabs, чем обеспечила себе высокий уровень компетенции в разработке продуктов и комплексных решений в области распознавания лиц и объектов, – сказала руководитель центра идентификации МТС Кристина Каткова. – Сегодня VisionLabs не просто дочерняя компания цифровой экосистемы, но и технологический партнер МТС КБС и лидер рынка биометрической идентификации в РФ».

«На технологиях VisionLabs выстроены многие биометрические процессы как в КБС, так и в ГИС ЕБС, что гарантирует высокое качество сервиса и совместимость при интеграции решений. Кроме того, технологии компании интегрированы с большинством известных СКУД систем, таких как Parsec, Bolid, Sigur, PercoWeb, «Страж» («Рубеж»), RusGuard, GATE и «Нейросс» и других. Аккредитация Министерства цифрового развития позволит МТС вывести собственную экспертизу в области аутентификации и идентификации на широкий рынок, а также оказывать качественные услуги клиентам как B2B, так и B2C-сегментов», – сказала Каткова.

«На сегодняшний день у VisionLabs накоплен значительный опыт по реализации сложных проектов в рамках сценариев КБС: контроль доступа, учет рабочего времени, удаленное обслуживание и оплата по лицу. Мы развили партнерские отношения с ключевыми игроками производителей систем и интеграторов, что позволяет эффективно внедрять биометрические технологии. В сотрудничестве с МТС мы сможем делиться нашей экспертизой с рынком и совместно развивать отечественные решения для отрасли», – сказал генеральный директор VisionLabs Дмитрий Марков.