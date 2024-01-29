Платформа Xello Deception получила сертификат соответствия стандартам информационной безопасности Белоруссии

Сертификат соответствия (ТР 2013/027/BY) на программный продукт для защиты бизнеса от целевых кибератак Xello Deception выдан Оперативно-аналитическим центром при Президенте Белоруссии (ОАЦ) на основании испытаний, проведенных испытательной лабораторией ООО «Секьюрити Лаб». Таким образом, платформу Xello Deception могут использовать как белорусские коммерческие организации различных секторов экономики, так и государственные учреждения. Об этом CNews сообщили представители Xello.

«Мы видим интерес белорусских компаний к новым технологическим решениям для предотвращения сложных киберугроз. Актуальность может быть обусловлена интересом хакерских группировок (Cloud Atlas, Sticky Werewolf) к Беларуси, — отметил генеральный директор Xello Александр Щетинин. — Сертификация позволит расширить использование нашей платформы, в том числе для защиты критически важных объектов информатизации».

«Получение данного сертификата можно рассматривать как признание качества решения. Также стоит отметить, что платформа Xello Deception сегодня является первым сертифицированным решением класса Distributed Deception Platform (DDP) на территории Беларуси», — сказал заместитель директора ООО «Секьюрити Лаб» Сергей Стецюк.

Регистрационный номер сертификата соответствия — BY/112 02.02. ТР027 036.01 00938 от 03.10.2023.

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Xello — разработчик первой российской платформы для предотвращения целевых атак с помощью технологии киберобмана.

Xello Deception выявляет сложные угрозы, не используя предварительные знания об атаке или злоумышленнике (сигнатуры, индикаторы компрометации или атак). Платформа создает слой из ложных активов и данных (сервисов, учетных записей, конфигурационных файлов, баз данных и других) по всей сети компании, что позволяет детектировать вредоносную активность даже на самом критическом этапе — горизонтальном передвижении.