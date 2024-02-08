«МТС Red» и ГК Mont заключили партнерское соглашение

«МТС Red», входящая МТС, и ГК Mont подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения ГК Mont предложит своим партнерам отечественные продукты МТС Red, направленные на снижение бизнес-рисков компаний в сфере кибербезопасности.

Благодаря сотрудничеству двух компаний российские партнеры получат решения, апробированные на компаниях экосистемы МТС, в совокупности с высокой экспертизой специалистов Mont по внедрению и сопровождению продуктов кибербезопасности. Mont будет поставлять российским партнерам платформу для управления безопасной разработкой ПО «МТС Red ASOC» (Application Security Orchestration and Correlation), систему повышения киберграмотности сотрудников Security Awareness, решение для комплексной защиты контейнерных приложений и ряд других продуктов МТС Red.

Платформа «МТС Red ASOC» помогает выстроить процессы безопасной разработки и использует различные инструменты анализа защищенности ПО – статический, композиционный и ряд других. Компания может как использовать встроенные в «МТС Red ASOC» инструменты, так и интегрировать в платформу те, которые уже успешно применяются в работе. Это позволяет использовать любые средства анализа защищенности ПО, сочетая решения разных производителей, и исключает затраты на внедрение новых технологий анализа защищенности ПО. Результаты анализа из всех источников собираются в удобные отчеты в едином интерфейсе платформы. Это повышает эффективность оценки реального уровня защищенности приложений и позволяет устранять уязвимости на раннем этапе, когда затраты на выполнение этой задачи минимальны. Продукт особенно актуален для компаний, чей бизнес зависит от безопасности ПО, которое они поставляют заказчикам или используют для собственных нужд.

Платформа для повышения киберграмотности сотрудников Security Awareness сокращает риски от небезопасных действий сотрудников в ходе фишинговых атак на компании. Продукт включает как теоретические курсы по киберграмотности, так и практические тренировки в виде тренировочных фишинговых рассылок. Они позволяют проверить эффективность проведенного обучения, выявить самых уязвимых пользователей и при необходимости назначить им повторное прохождение курсов. Платформа подойдет как крупным компаниям, так и среднему и малому бизнесу.

Кроме того, «МТС Red» ведет разработку собственных технологий безопасности контейнерных приложений, облачных сервисов и инфраструктур. Эти технологии направлены на комплексное выявление угроз и уязвимостей на четырех этапах: сборки контейнеров, их развертывания, эксплуатации и сетевого взаимодействия. В результате компании смогут автоматически обнаруживать компрометацию контейнерной инфраструктуры и контролировать поверхность атаки. В ближайшее время партнеры ГК Mont смогут протестировать данное решение и стать ранними пользователями продукта.

«Киберриски – одна из самых значимых угроз для развития бизнеса российских компаний. Мы стремимся расширять наше предложение так, чтобы партнеры Mont имели доступ к самым передовым технологиям для решения актуальных проблем в сфере кибербезопасности. Сотрудничество с «МТС Red» позволит нам обеспечить защиту партнеров от угроз, связанных с киберграмотностью их сотрудников, уязвимостями в ПО и контейнерных средах», – сказала Маргарита Иванова, менеджер по продукту Mont.

«По данным «МТС Red SOC», число инцидентов информационной безопасности в российских компаниях выросло на 43% в 2023 г. За счет сети дистрибуции Mont мы рассчитываем расширить круг заказчиков, которые смогут повысить уровень защиты от растущего числа кибератак, заменить ушедшие с рынка России зарубежные продукты и интегрировать их в действующий ИТ-ландшафт», – сказал Петр Рубилин, руководитель направления по работе с партнерами компании «МТС Red».