Больше половины российских компаний заинтересованы в использовании аутсорсинга внутренней информационной безопасности

Это показали результаты опроса, проведенного «СерчИнформ» среди 1200 начальников и сотрудников ИБ-подразделений, экспертов отрасли и руководителей российских организаций. Специалисты выяснили, что аутсорсинг внутренней информационной безопасности использует 10% компаний. Наиболее часто сервис внедряют компании сферы ИТ (17%), транспорта и логистики (17%), а также промышленности (14%). Об этом CNews сообщили представители компании «СерчИнформ».

Допускаете ли вы использование аутсорсинга внутренней безопасности?

Действующие заказчики ИБ-аутсорсинга среди ключевых преимуществ выделяют: возможность быстрее начать и повысить уровень ИБ (41%), помощь в снижении трудозатрат (36%), высокую квалификацию и качество услуг ИБ-провайдера (33%).

Какие преимущества ИБ-аутсорсинга актуальны для вашей организации?

68% компаний-заказчиков ИБ-аутсорсинга сталкиваются с инцидентами, которые происходят по вине сотрудников. Чаще всего фиксируют попытки выноса информации – 43% от всех инцидентов, на втором месте – дискредитация компании (17%). 79% утечек происходит по вине линейных сотрудников. Зачастую риску слива подвергаются персональные данные – они всегда интересны злоумышленникам, поэтому важно уделять особое внимание их защите.

Попытки слива какой информации вы фиксировали в 2023 году?

7% организаций еще не используют аутсорсинг внутренней ИБ, но планируют к ним присоединиться. Еще 39% компаний выразили интерес к услуге, но пока не планируют использовать. Чаще всего сомнения связаны с тем, что конфиденциальные данные могут стать доступны третьем лицам (76%), половина компаний беспокоятся из-за высокой стоимости услуг, треть (33%) – бояться утратить контроль за ИБ.

«Мы сами занимаемся ИБ-аутсорсингом с конца 2019 г. И видим большой интерес к услуге – за это время клиентами нашего сервиса стали более 200 компаний. Однако у заказчиков по-прежнему встречаются некоторые опасения. Чтобы их нивелировать, мы предпринимаем ряд действий. Во-первых, взаимодействие заказчика с аутсорсинговой компанией начинается с подписания договора NDA и соглашения о требованиях кибербезопасности. Во-вторых, наш продукт «СерчИнформ КИБ», который используется в услуге внутреннего ИБ-аутсоринга, поддерживает ролевую модель доступа к данным и функциям системы, ее можно настроить под специалиста на аутсорсе и задать требуемые ограничения. Также ИБ-аутсорсер может работать на сервере клиента, по его желанию. Бывают случаи, когда заказчики просят подключиться к системе и работать в паре с нашим аналитиком, что также дает дополнительный контроль над ситуацией – это актуально для больших компаний, – сказала руководитель направления франшизы ИБ-аутсорсинга «СерчИнформ» Елена Гавриленко. – В 2023 г. мы запустили франшизу аутсорсинга внутренней ИБ. Теперь сервис предоставляют наши партнеры, придерживаясь стандартов качества «СерчИнформ».

Интерес к услуге ИБ-аутсорсинга обусловлен среди прочего нехваткой кадров на рынке ИБ. Почти 70% российских компаний считают, что ИБ-специалисты в дефиците, для них эта ситуация остается неизменной с 2021-2022 гг. 12% отмечают, что дефицит ИБ-специалистов усилился. Аутсорсинг внутренней информационной безопасности «СерчИнформ» помогает решить эту проблему: компания самостоятельно обучает и сертифицирует ИБ-аналитиков партнеров.

* – вопросы с возможностью выбрать несколько вариантов ответов.

«СерчИнформ» проводит исследование «Ситуация с ИБ в компаниях России и СНГ» седьмой год подряд. Респонденты – специалисты по информационной безопасности компаний из различных отраслей.