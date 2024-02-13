«МТС Red» представила рынку новый сервис защиты веб-приложений

«МТС Red», дочерняя компания МТС в сфере кибербезопасности, вывела на рынок новый сервис защиты веб-приложений. Его отличает возможность поддержки высоконагруженных приложений (свыше 1 тыс. запросов в секунду) и реализации выделенных инсталляций WAF под крупных заказчиков. А использование совместно с сервисом «МТС Red Anti-DDoS» позволяет комплексно защитить инфраструктуру и веб-приложения компании.

Аналитики «МТС Red» отмечают, что увеличение числа, интенсивности и сложности атак на веб-приложения способствует активному росту рынка межсетевых экранов уровня приложений (WAF) и появлению новых игроков и средств защиты в этом сегменте. Сегодня компания «МТС Red» стала игроком рынка WAF, представив заказчикам свой сервис защиты веб-приложений.

«МТС Red. Сервис защиты веб-приложений» обеспечивает защиту веб-приложений от целевых и массовых кибератак на уровне L7. Атаки на веб-приложения и сервисы направлены на получение злоумышленниками несанкционированного доступа к конфиденциальным данным компании, их кражу и подмену, а также доступа к критически важным бизнес-процессам. От таких атак страдают как коммерческие организации – владельцы онлайн-магазинов, финансовых веб-приложений, СМИ, социальных сетей и других ресурсов, так и госструктуры, оперирующие государственными информационными системами, базами данных и прочими общественно значимыми веб-ресурсами.

Руководитель направления защиты веб-приложений «МТС Red» Михаил Горшилин отметил: «Особенностью веб-сервисов, предоставляемых компаниями этих отраслей, являются пиковые нагрузки в определенные периоды – во время сезонных распродаж, массовых отпусков, праздничных дней и т.п. Поэтому они нуждаются в надежной защите, способной выдержать длительный мощный поток как легитимных, так и вредоносных запросов одновременно. Чтобы обеспечить сервис, который сможет обрабатывать свыше 1 тыс. запросов к веб-ресурсам в секунду, мы взяли на борт наиболее надежный межсетевой экран уровня приложений и усилили его своей технической экспертизой и поддержкой, доступной заказчикам 24/7».

Сервис предоставляется на базе российского решения, входящего в реестр отечественного ПО, и имеет необходимые для работы в государственных организациях сертификаты ФСТЭК. В рамках сервиса обеспечивается настройка правил обработки запросов к защищаемым веб-приложениям и круглосуточный мониторинг и реагирование на инциденты.

Для защиты веб-приложений осуществляется анализ потока запросов к защищаемым сервисам и приложениям и блокируются все нелегитимные запросы. Центр анализа и защиты «МТС Red» оперативно информирует ИБ-специалистов заказчика через почтовый сервис или личный кабинет о наиболее критичных инцидентах. В личном кабинете сервиса доступна полная отчетность по всем заблокированным запросам в режиме онлайн, а также за любой выбранный период.

В зависимости от задач и ресурсов заказчика в рамках сервиса предоставляются различные уровни защиты, от базового до расширенного. При выборе учитывается объем нагрузки на приложение, его сложность, количество защищаемых приложений и необходимая функциональность. Однако круглосуточный мониторинг и реагирование на инциденты обеспечены на любом уровне.

Специалисты «МТС Red» рекомендуют компаниям выстраивать эшелонированную защиту своих веб-ресурсов, чтобы защититься от различных векторов атак. С этой целью реализован комплексный сервис защиты веб-приложений от атак на уровне L7 (WAF) – атаки через уязвимости приложений, дефейс, взлом – и L3-L4 (Anti-DDoS) – DDoS-атаки.